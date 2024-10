Lucía Galán desmiente temáticas médicas de los menores de edad en su libro ‘Los virus no entran por los pies’

Lucía Galán Bertrand: Es muy divertido escribir, a través del libro se da todas esas opiniones y juicios no solicitados, que muchas veces se dicen a la ligera. Muchas madres generan bastante culpa y bastante dolor en muchos casos porque se sienten juzgadas y quiero acabar con eso.

Lucía Galán Bertrand con su libro los virus no entran por los pies | Foto: Pecas y lunares

L.G.B: El papel de los padres es clave en el desarrollo emocional y físico de un niño, porque si viven en entornos seguros, con unos padres bien informados, preocupados por hacer las cosas cada día mejor y con buenas fuentes de información, pues esos niños tienen un estado de salud mejor . Nosotros somos el espejo donde se reflejan nuestros hijos cada día, nuestros hijos no aprenden de lecciones magistrales que les podamos dar, aprenden del ejemplo, de cómo tratamos nosotros a los demás , del grado de empatía que desarrollamos con las personas que nos rodean, de lo compasivos que seamos, lo generosos y asertivos, es decir, las cosas que nosotros decimos sin herir los sentimientos de los demás proponiendo un límite.

Todo esto va forjando la personalidad y va educando en valores a nuestros hijos y lo que es indudable, es que no hay responsabilidad más grande en el mundo que educar a tus hijos.

L.G.B: Los voy desgranando por edades, por temáticas, entonces, pues dentro de las vacunas, por ejemplo, es un mito que dice “Es que no vacuno a mis hijos porque todos sabemos que las vacunas provocan autismo” esto ya sabemos que es un gran mito, que está sustentado en un artículo fraudulento que se publicó en una revista y que unos años después, el Colegio de Médicos británico le retiró la licencia al autor de este artículo, por haber usado los datos en su propio beneficio. Él estaba detrás de una patente o vacuna que quería comercializar, pero esto trajo como consecuencia que miles de padres no vacunaran a sus hijos del sarampión, creando que la mortalidad infantil en esos años y a día de hoy tuviera consecuencias graves.

L.G.B: Otro de los mitos es el de las madres que están dando pecho y les dicen que esa leche ya no alimenta, que eso es agua. Nadie tiene derecho a juzgar el tipo de alimentación que le da una madre a su hijo y el hecho de dar una lactancia materna, no te convierte en una mejor madre como tampoco te convierte en una mala madre por los motivos que sean. Entonces intentemos no juzgar las maternidades ajenas, debemos ser más comprensivos y más generosos con las personas que nos rodean.