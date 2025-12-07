Luis Alfonso hizo importante anuncio y destapó lamentable situación: “Me duele”

Luis Alfonso se ha consolidado como una figura destacada de la música popular, gracias a su voz, estilo y composiciones que han logrado conectar con el público.

Sus temas han logrado posicionarse en las plataformas digitales, donde reunió una comunidad fiel que sigue de cerca cada uno de sus lanzamientos.

A medida que su nombre tomó fuerza, el artista, que vivió un momento paranormal tiempo atrás, decidió acercarse aún más a quienes lo apoyan.

Con una actitud cercana y auténtica, el cantante se ha mostrado accesible, compartiendo momentos con sus admiradores en encuentros y actividades públicas. Para él, estas interacciones son una forma de agradecer el respaldo y el cariño que ha recibido a lo largo de su carrera.

Luis Alfonso. | Foto: Instagram: @luisalfonso

Sin embargo, recientemente, Luis Alfonso llamó la atención de miles de sus fieles seguidores, debido a una lamentable situación que tuvo que informar. El representante del género popular reveló que su concierto en Cartagena se había tenido que cancelar, por culpa de circunstancias ajenas a su equipo.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el cantante indicó, a través de un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram, que el show de este 7 de diciembre se había visto afectado por problemas con el contrato, obligándolo a no presentarse como estaba acordado.

Luis Alfonso, que había experimentado otro asunto con su concierto en Bogotá, puntualizó que esto se salía de sus manos, por lo que pedía una disculpa a todos aquellos que estaban emocionados por el concierto y no habían logrado tener el encuentro musical con él.

“Quiero informarles que el concierto programado para hoy, 7 de diciembre, en la ciudad de Cartagena no podrá realizarse, debido a incumplimientos en el contrato por parte del promotor del evento, situación completamente ajena a mi equipo de trabajo y a mí”, escribió en el post.

“Lamento mucho esta cancelación. Tenía muchísimas ganas de compartir con todos ustedes, cantar juntos y vivir una noche especial como siempre lo hacemos. Me duele que esta situación afecte a las personas que con tanta ilusión esperaban verme hoy”, agregó.

Luis Alfonso informó decisión que tomó. | Foto: Instagram @luisalfonso

La celebridad aseguró que haría todo lo posible por buscar una nueva oportunidad para cantar con su público cartagenero, cumpliéndoles esa cita que tanto había planeado.