Luisa Fernanda W reaccionó a ‘+57′ y destapó su opinión sobre la letra de la nueva canción de Karol G

Luisa Fernanda W compartió su opinión sobre la nueva presentación de Karol G

“+57. oigan, que canción para estar generando polémica, qué vaina tan impresionante y claro, lo entiendo, pero no me podía quedar sin dar mi opinión. En primer lugar, a mí la canción no me parece que el ritmo esté como mal, está chévere, es como para uno ir a perrear a una discoteca hasta abajo, pero quiero hacer un paréntesis y es que, yo tengo 30 años y, cuando los artistas de nuestra época de juntaban era para hacer unos hits, hacían unas vainas espectaculares (...) hoy en día uno las escucha y son himnos”.

¿Qué piensa Luisa Fernanda W de la nueva canción de Karol G?

“Hablemos de la letra, es una canción de reggaetón normal de lo que en muchas canciones de reggaetón se habla, pero como sociedad hemos normalizado un montón de cosas como las drogas, sexualizarlo todo, pues, es impresionante (...) Hoy en día he visto artistas que tienen nuevas propuestas con sus letras, y no es que vayamos a cantar alabanzas, ni que vamos a cantar Colombia tierra querida, sino simplemente, que debemos tener en cuenta un poco más el tema de la letra. No estoy diciendo que no puedan tener un poquito de suciedad, no nos vamos a hacer aquí los santos, pero sí creo que hay artistas que tienen un poquito más de trasfondo en sus letras y que le están entregando al público canciones muy bonitas”.