Luisa Fernanda W se dio exótico baño de rosas y dejó a todos con la boca abierta

La influencer Luisa Fernanda W sorprendió a todos sus seguidores luego de que en una publicación, desde su cuenta de TikTok, mostrara las propiedades que puede tener para el cuerpo un baño de rosas. La generadora de contenido dejó ver sus curvas en vestido de baño y rodeada de naturaleza.

“Baño de rosas, hidrata, revitaliza y humecta. Ayuda a combatir los signos de la edad. Clama y repara la piel, limpia y remueve impurezas de los poros”, señala el texto incrustado en el video.

Mientras tanto, Luisa utiliza sus manos para pasar el agua junto con las rosas por todo su cuerpo. Al ser un video ASMR (Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma) el sonido del agua y la naturaleza se llevan el protagonismo en la publicación.

“Divina mujer hermosa 🥰”; “¡Para qué sirve el agua de rosas? 🥰”; “Totalmente Hermosísima 🤣💯”; “Hermosa, bendiciones saludos a Pipe y los bebes”; “Nooo, pero que hermosa 🥰”; “Ojalá todos tuviéramos tu genética Fernanda lo único que tengo igual es el nombre 😂”; “Ojalá mi cesárea se viera así, pero me veo como una lechona cortada lista para navidad! 😔”, fueron algunos comentarios a la publicación.

Mientras tanto, Luisa utiliza sus manos para pasar el agua junto con las rosas por todo su cuerpo. - Foto: TikTok: @luisafernandaw

A pesar de que hoy en día el mercado ofrece múltiples tratamientos para eliminar todas las impurezas de la superficie de la piel, existen remedios caseros que proporcionan buenos efectos.

Uno de ellos es el agua de rosas, que se ha considerado uno de los mejores tónicos para revitalizar la piel gracias a sus propiedades antioxidantes. Además, su alto contenido en vitamina C ayuda a mejorar la producción de colágeno para proteger la piel de los radicales libres que causan el envejecimiento.

Incluso, sirve como tónico para mejorar las imperfecciones de la piel. De acuerdo con un estudio realizado por el Food Science Nutrition y publicado en el National Institutes of Health, el agua de rosas posee propiedades astringentes para evitar la proliferación de bacterias que causan punto negros o granos en la piel.

“Fue algo que marcó mi vida”

Luisa Fernanda W es una de las influencers más reconocidas en Colombia y en todo Latinoamérica, siendo casi la primera en su área que se posicionó a nivel internacional y que logró empezar a facturar con las redes sociales como lo hacían sus pares de otros países, todo gracias a los tutoriales de maquillaje y belleza con los que inició y que evolucionaron a videos sobre su estilo de vida, que inspira a sus seguidores de todas las edades.

Luisa empezó siendo una joven paisa de 14 años que encontró en las redes un refugio para explorar su personalidad y profesionalizar una de sus pasiones, maquillarse, encontrando en estas plataformas a millones de personas que se identificaron con su forma de pensar y su discurso tranquilo, cotidiano y sin pretensión más que divertir y hacer pasar un momento tranquilo a sus espectadores.

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. Actualmente tiene una familia con Pipe Bueno. - Foto: Instagram: @luisafernandaw

La creadora de contenido fue novia del cantante Legarda, quien falleció en 2019. La química entre los dos fue inminente y de inmediato los rumores alimentados por su cercanía se empezaron a hacer cada vez más sonoros y rimbombantes, hasta que el mundo aplaudió cuando los jóvenes anunciaron su relación oficial, que era una de las más comentadas en todas las plataformas, hasta el fatídico día en que Legarda falleció a causa de una bala perdida en El Poblado, Medellín.

La química entre los dos fue inminente y de inmediato los rumores alimentados por su cercanía se empezaron a hacer cada vez más sonoros y rimbombantes Foto: Instagram @legarda - Foto: Foto: Instagram @legarda

Toda Colombia quedó conmocionada con la noticia y Luisa quedó bajo todos los focos, pues dada su relevancia en el medio y su estatus de “novia”, todos apuntaron hacia su dirección, esperando una lágrima, una palabra o una acción que llenara el vacío que dicha situación había dejado en millones de fanáticos no solo del payanés, sino de la pareja que juntos hacían.

“Fue una etapa supremamente dura en mi vida, sigue siendo dura, fue algo que marcó mi vida de una manera supremamente fuerte porque nadie está preparado para la partida de una persona... No hay día que yo no tenga a Fabio presente. Ya es un tema que ya lo entendí, lo recuerdo con mucho cariño. ¿Cómo uno no va a recordar una persona que te entregó cariño, amor, respeto?, ¿cómo no la vas a guardar en tu corazón?”, declaró la influencer.