Mamá de J Balvin reaparece en el programa de Laura Acuña tras estar en UCI; le hicieron delicada pregunta sobre Residente

J Balvin es uno de los artistas que ha puesto en alto el nombre de Colombia, pues desde hace varios años, se ha dado a conocer como representante del género urbano en el mundo.

En el contexto nacional, el antioqueño tiene millones de ojos puestos tras haberse ganado el cariño de los fanáticos del género en todo el país. Es así como su madre, Alba Mery Balvin, tomó relevancia en la farándula colombiana, incluso centenares de personas la tuvieron en sus oraciones debido a un fuerte quebranto de salud que vivió en el 2022 por cuenta del virus de la covid-19.

El tema de salud de Alba se complicó al punto que pasó algunos días en la Unidad de Cuidados Intensivos en el hospital, tal como le ocurrió a miles de personas en todo el mundo debido a la pandemia.

Justamente hace un año, cuando Alba celebraba su cumpleaños José, el nombre de pila del artista, le dedicó unas emotivas palabras: “Querida madre, no sé cómo denominar el día de hoy… no sé si es bueno, no sé si no es tan bueno, ¡pero acá estamos juntos! Quiero celebrar tu cumpleaños y, aunque no estamos en las condiciones idóneas, quiero agradecerle a la vida por ser mi cómplice, mi mejor amiga”.

J Balvin es un exponente del género urbano en el mundo- Foto tomada de Instagram @jbalvin - Foto: Instagram @jbalvin

Y continuó recalcando lo mucho que le agradecía por darle la vida, por alimentarlo y ayudarlo a crecer entre otras. Además de afirmar que ella se caracterizaba por tener una sonrisa, un chiste y una buena palabra para compartir.

“Gracias por enseñarme que todo es posible, que hay que guardar silencio en momentos de exaltación y adversidad, gracias por tu resiliencia, porque a pesar de que toda tu vida has tenido que batallar contra una enfermedad, siempre tienes una sonrisa, siempre hay un chiste, siempre hay algo positivo para decir”, siguió expresando Balvin por el cumpleaños de su mamá.

Entre tanto, Alba, por primera vez en este 2023 estuvo en entrevista en La sala de Laura Acuña y en la charla tocan diversos temas, como suele hacer la santandereana en el formato que utiliza, e incluso le preguntó cómo había tomado la llamada ‘tiraera’ del puertorriqueño Residente a su hijo. Los fanáticos del cantante quedaron en vilo, pues el episodio que revelará la respuesta sale el próximo domingo 16 de febrero.

J Balvin asistió a los 26º Premios ACE del Consejo Anual de Accesorios en la ciudad de Nueva York. (Foto de Dia Dipasupil/Getty Images) - Foto: Getty Images

Por aquel entonces, en Colombia (2021) estaba en pleno estallido social en contra del gobierno del expresidente Iván Duque, con diversos paros y manifestaciones por reformas e impuestos, por lo que muchos ciudadanos esperaban que los diferentes artistas también se refirieran al respecto; sin embargo, Balvin no quiso tomar alguna postura política y solo quiso escribir “paz” y lo acompañó con un emoji de arcoíris.

Fue entonces cuando el cantante colombiano criticó a la academia de los Grammy por no valorar a los exponentes del reguetón. “No nos valoran, pero nos necesitan. Les damos rating, pero no nos dan el respeto. Pero ya el truco está aburrido”, afirmó J Balvin contra los Latin Grammy, horas después de que se anunciaron los nominados a la edición 22 de los premios.

J balvin ha estado en el ojo del huracán -foto: Instagram @jbalvin - Foto: Instagram @jbalvin

En un segundo tuit, Balvin instó a los miembros del género urbano a no asistir a la ceremonia de entrega de los premios. Ante el descontento de J Balvin, René Pérez (Residente) envió un mensaje al cantante urbano diciéndole que “haga algo que valga la pena para ser nominado”.

“Si en los Grammy no valoran al género urbano entonces por qué yo tengo 31 Grammy, de qué género estamos hablando... por lo que vi ayer nominaron a muchos colegas que le metieron ganas”, le refutó Residente en un video.

J Balvin, fue atacado en varias ocasiones en canciones de Residente y Christian Nodal - Foto: Getty Images

El puertorriqueño René Pérez, compositor y productor de música urbana, se mostró indignado por la idea de J Balvin de pedirle a los cantantes del género urbano que no asistan al evento musical.

J Balvin recibió ataques de Residente - Foto: Instagram

“Tú le vas a decir a Myke Tower, que posiblemente es su primera vez nominado, que no vaya a los Grammy porque a ti te sale de los cojones... Todo esto sin contar a los demás artistas nominados”, dijo el cantante de Calle 13.

Con una metáfora irónica, Residente le explicó al artista colombiano lo que según él está sucediendo. “Para que entiendas, tú música es como si fuera un carrito de hot dog, que a mucha gente le gusta, pero cuando la gente quiere comer algo bueno se van a los restaurantes, y esos restaurantes son los que se ganan las estrellas Michelín”.

Luego de todo este embrollo, Residente hizo una canción a modo de ‘tiraera’ en donde criticó varias actuaciones del colombiano, como lo hizo también Christian Nodal, luego de que Balvin lo comparara por utilizar el mismo tono de pelo que él.