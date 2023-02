Mamá de J Balvin revela en La Sala de Laura Acuña por qué su hijo la llamaba “la Anaconda”

Este domingo salió en exclusiva la entrevista que dio Alba Mery Balvin, la mamá del exitoso cantante de música urbana, J Balvin, a la presentadora en su programa La sala de Laura Acuña, en donde se revelaron detalles desconocidos de la vida del artista y de cómo comenzó la familia.

“Estuve en cuidados intensivos dos meses, siento que me faltan muchas cosas en qué cambiar, transformaciones espirituales, los cuidados intensivos fue la mejor escuela para mí. Me enseñó más que lo vulnerables que somos. Fue un momento tan sagrado”, expresó la mamá del cantante.

El 24 de febrero de 2023 se cumplió un año de la guerra en Ucrania, y un año desde que Alba despertó del coma inducido al que estuvo sometida y destacó que de ahí había aprendido que “debemos “trabajar cada día por ser mejores personas”.

Asimismo, contó que el padre de Josesito (como lo llaman en casa al artista) fue su primer y único novio y fue con quien se casó; este 2023 cumplirán 41 años de matrimonio.

Alba manifestó que era una madre diferente, porque reconocía cuando sus hijos cometían errores o cuando algo no estaba bien y aseguró que “Josesisto vivió su época de fuera con dignidad”, debido a que en una ocasión a J Balvin le negaron la entrada a una fiesta y cuando él la llamó a contarle ella le dijo: “¿Qué hacías tú en la fila de los lindos?”.

Ella quería que fuera médico, pero él se decidió por la música. “Yo le dije ‘Josesito, serás grande entre los grandes, porque cuando se pone el empeño, se ponen todas las emociones, todo trabajo al servicio de un sueño, esos son los resultados. Aun con los baches y los momentos de tristeza. Y lo más importante es reconocer ‘me equivoqué’ y retomar el camino”, aseguró.

En la charla destacó una frase que le marcó la vida: “Quiéreme cuando me equivoco. Si tú te equivocas puedes retomar el camino, la vida es muy generosa. [...] Yo escribo sobre la muerte desde que tengo 13 años y hay una canción que es verdad, ‘caminante no hay camino, hay camino al andar’ yo quisiera poner esa frase en la habitación de mis nietos”, destacó.

La mamá del cantante explicó, sorpresivamente: “Nunca lo he visto famoso, no lo he felicitado. La carrera de Josesito es tan importante como la carrera del portero, me siento satisfecha de que no se sienta el más finito, y que todos somos iguales. El día que te creas el cuento de ‘la estrellita’ dejarás de brillar para el mundo y para esta mamá”.

“En el mundo que ustedes se mueven, es muy fácil pasar de héroe a villano, porque te equivocaste. Pero es bueno que se equivoquen para que se hagan grandes, para tener altura de espíritu“, manifestó.

Alba también habló sobre la canción que dio tanto de qué hablar y que se eliminó de las plataformas, Perra: “Yo llamé a Josesito y le dije ‘no me gusta esa canción, no te veo ahí’, porque perra es otra cosa en otros países. Eso causó conmoción”. Luego de la polémica, J Balvin aseguró que su mamá lo había llamado, por lo que Laura afirmó que ‘Josesito’ sí escuchaba a la mamá.

Sumado a ello, la mamá de Balvin agregó que admira “la generosidad de su alma, porque no es tan fácil salir ante los medios y decir ‘mamá', me equivoqué. Porque a pesar de que se está poniendo grandecito, escucha y respeta a sus papás”.

Respecto al ataque de Residente Alba dijo que estaba en cuidados intensivos y una de las enfermeras le mostró que había salido en el colombiano lo de residente, y como “a los 8 días de haber salido del coma inducido, Josecito me contó y yo le dije ‘siquiera que no me morí, porque le hubieran echado la culpa a Residente”, sorprendiendo a Laura con su respuesta.

Porque en ese estado en que estaba y que “me llegue una noticia... No, a Residente hay que mirarlo con otros ojos diferentes, él está haciendo camino, entonces puede ser un mal momento, yo digo y soy defensora número uno de todo el que se equivoca y todo el que le dé palo a mi familia, a mi muchacho, a Carito, porque uno no sabe que hay interiormente la persona que se comporta así algo le pica por dentro no sabemos qué”, concluyó.