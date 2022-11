Marbelle respondió a sus detractores: “El celular es lo menos importante en mi vida”

La semana pasada comenzó otro reality show musical en la televisión colombiana que llegó a reemplazar a La voz Senior, se trata de La descarga, en donde los jurados son los cantantes Maía, Santiago Cruz, Gusi, y la polémica Marbelle.

Mauren, como es su nombre de pila, pasó en la mañana de este domingo 13 de noviembre por los micrófonos de Bravíssimo, el programa matutino de los fines de semana de City Tv, en donde compartió entrevista con la reconocida actriz, Majida Issa, mientras los presentadores les preguntaban sobre el show Planchando el despecho, en donde comparten -también- escenario con Ilona, Yolanda Rayo y en su momento, Carolina Sabino.

En medio de la charla, les cuestionaron quién de las dos usaba más el celular, ante lo que ambas señalaron a Majida. Entre risas, Marbelle afirmó: “Mi horario Twitter es en la mañana”; Marcelo Cezán intervino con un comentario gracioso, debido a las pullas que le envió al presidente Gustavo Petro en época electoral, “arma el mier**ro y se va”, mientras siguieron con las carcajadas.

Asimismo, continuó diciendo y explicó que ella no está “constantemente pegada a ahí. El teléfono no es mi prioridad. Realmente disfruto más ver a la gente a la cara, a los ojos. Yo amo más la vida. Disfruto estos cinco minutos en que estamos aquí”.

Además, hablaron de aquellos rituales que juntas tienen y practican previo a salir a cantar, pero destacaron que en realidad no son muy agoreras, por lo cual, lo que hacen antes, es realmente poco.

Sumado a ello, ambas confesaron -igualmente en medio de alegría y risas- que ambas cantantes son las más demoradas para salir al escenario, pues se tardan bastante tiempo en alistarse y preparase para salir ‘divas’ ante el público que espera cantar a grito herido las canciones de plancha que se hicieron famosas en los años setentas, ochentas y noventas.

Éxitos de Juan Gabriel, Rocío Durcal, Marco Antonio Solis y Ana Gabriel, son algunos de los que reviven las talentosas actrices y cantantes en un show de teatro en vivo deleitando al público amante de varias canciones de amor y desamor que, aunque pasen los años, no pasan de moda.

El sentido mensaje que Marbelle le envió a Santiago Cruz

La cantante de tecnocarrilera ha hecho varias bromas en lo corrido del programa y no desaprovechó para dar unas sentidas palabras y agradecer a los asistentes y a sus mismos compañeros. En el espacio le dijo a Santiago Cruz, su compañero de show, que tenía mucho por agradecerle.

“La vida nos ha puesto dos veces en el camino, por razones muy distintas, pero yo quiero agradecer algo muy especial: me abriste las puertas de El sitio… en el momento más difícil y duro de mi vida, y fuiste tú y ese lugar los que me hicieron no desistir. […] Gracias porque cuando me recibiste ahí no sabes la bendición que fuiste en mi vida.”, expresó.

La cantante también aprovechó para mencionar que está muy emocionada por volver a trabajar con Cruz y que admira el gran trabajo y el gran músico que es hoy en día.

La intérprete de ‘Adicta al dolor’ también aprovechó para echarle flores a otros de sus compañeros, como Maía y Gusi, quienes la acompañaran en este nuevo reality en el que participan como mentores y jurados.

Vale decir que Caracol recibió fuertes críticas -previo al lanzamiento- por traer a su programa a la polémica intérprete de la tecnocarrilera, pues ha sido tajante con sus críticas a la vicepresidenta Francia Márquez y al presidente Gustavo Petro, por su ideología política.