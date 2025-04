Marbelle se desahogó en plena Semana Santa y lanzó fuertes dardos: “todos tenemos uno o varios judas en nuestras vidas”

A través de sus historias de Instagram, la cantante colombiana Marbelle decidió desahogarse en plena Semana Santa y no dudó en lanzar algunos dardos con los que hizo referencia al Viernes Santo, considerado uno de los días más importantes de esta celebración religiosa, ya que conmemora la crucifixión y la muerte de Jesús de Nazaret.

Este acto marca el comienzo de los sufrimientos físicos y espirituales de Jesús, por lo que Marbelle no dejó pasar por alto el papel de Judas durante esta conmemoración y compartió un mensaje sobre la tradición.

“A mis espaldas ladran, me critican y se burlan, pero de frente bajan la cabeza, me saludan y hasta me sonríen”, escribió recientemente junto con una ilustración creada con inteligencia artificial.