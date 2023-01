Marc Anthony se casará este fin de semana con Nadia Ferreira

Nadia Ferreira es treinta años menor que el cantante, pero se ha mostrado feliz a su lado y mucho más cuando decidieron comprometerse. Sin embargo, hasta el momento la pareja había mantenido un bajo perfil y alejada de los medios, hasta ahora.

Cantante internacional de salsa y top model paraguaya. - Foto: Instagram: @nadiatferreira

Desde que se supo que el cantante de salsa sostiene una relación amorosa con la virreina universal de Miss Universo, fanáticos del artista y la modelo no han dejado de estar pendientes de cada uno de los pasos que dan en pareja.

Es por eso que la noticia de su matrimonio tiene felices a más de uno y se han revelado algunos detalles de lo que será la cuarta vez para el puertorriqueño y la primera para la modelo.

Marc Anthony estuvo casado con la Miss Universo Dayana Torres, luego con Jennifer López, y en tercer lugar con la modelo Shannon de Lima.

Foto de Jennifer Lopez y su ahora exesposo Marc Anthony, en una ceremonia de apoyo al cine en Puerto Rico. - Foto: AP/Ricardo Arduengo

Cabe recordar que, de acuerdo con el programa de Miami ¡Siéntese quien pueda!, la pareja ya habría contraído nupcias el sábado 21 de enero. Aunque los novios nunca publicaron nada en sus redes sociales.

Fue el periodista paraguayo Fredy Vera, conocido como ´El Churero´, quien aseguró, con invitación en mano, que la boda se adelantó porque la joven modelo está esperando un hijo del cantante. “Me llegó de allegados a Nadia Ferreira. La fecha de la boda se apresuró a efectos que pueda lucir su figura antes de que su cuerpo empiece a cambiar de forma debido al bebé en gestación. Normalmente ‘El Churero’ no se equivoca nunca, modestia aparte”, indicó.

Siendo así, la boda se llevará a cabo con todos los lujos y se rumora que la pareja tendrá como padrinos de boda a nada más ni nada menos que David y Victoria Beckham. Además, celebridades como Maluma y Salma Hayek confirmaron su asistencia.

“¿Quién te contó? ¿Ya se sabe que Marc se casa? Sí, claro que voy a ir, no me vayas a meter en un lío o que sea un secreto porque yo no le dije a nadie”, expresó la actriz a una periodista de Despierta América.

“El amor tocó a mi puerta”, dijo Nadia Ferreira, pareja de Marc Anthony

“Marc llegó completamente de sorpresa, el amor tocó mi puerta y lo dejé pasar. Me encuentro más feliz y bendecida que nunca”, afirmó la modelo y empresaria paraguaya, indicando que desde el inicio de su relación se ha visto envuelta en un profundo enamoramiento.

Tras el divorcio entre Marc Anthony y Jennifer López, ambos han reformado sus vidas con otras personas, al punto que la actriz y cantante ya se casó con su antiguo amor, Ben Affleck, mientras que Anthony continúa con su compromiso con Ferreira y, al parecer, la relación estaría avanzando satisfactoriamente.

Marc Anthony y Nadia Ferreira se habrían casado el sábado 21 de enero. Foto: tomada de Instagram @marcanthony - Foto: @marcanthony

Por otro lado, la joven modelo aprovechó su entrevista para resaltar su personalidad, la presión que ha tenido por ser una figura pública, así como los planes que tiene para el futuro, en el ámbito de la moda y su intención de dar lo que más pueda al bien común.

“El hecho de haber empezado a trabajar en los medios desde muy pequeña me ayudó a madurar antes de tiempo. Algo con lo que tenemos que lidiar las figuras públicas es la presión... Me considero una persona ambiciosa de manera positiva y creo que todo se logra trabajando duro”, indicó Ferreira para Level.

Y agregó: “Estoy enfocada en ser mejor persona, aprender y seguir trabajando para cumplir mis metas. Tengo varios proyectos en curso y próximamente los estaré compartiendo con ustedes. Mientras tanto, seguiré trabajando en el mundo de la moda, poniéndome a disposición de la comunidad para el bien común”.