Marcela Reyes asegura que recibió amenazas desde el celular de B King luego de haber sido encontrado sin vida

Bayron Sánchez Salazar, más conocido como B King, era un artista colombiano que se destacó por su impacto en el género de reguetón y logró obtener un mayor reconocimiento en las plataformas digitales por su relación con la empresaria y DJ Marcela Reyes.

Era una de las parejas que más habían captado la atención mediática porque parecían ser una de las más sólidas y estables de la industria. Sin embargo, después de aproximadamente nueve años de estar juntos, confirmaron su separación a principios de este año.

Ante la inesperada noticia, lo que más llamó la atención fue un video en el que el cantante afirmó que si le llegaba a pasar algo, la responsable de lo sucedido sería su exesposa.

La grabación se viralizó luego de que se encontraran los cadáveres de B King junto a su colega Regio Clown, generando que miles de personas culparán a Marcela Reyes por uno de los hechos que más ha conmocionado al mundo del entretenimiento.

Aunque, la DJ se había pronunciado varias veces en sus redes sociales mostrando lo afectada que estuvo por el crimen del artista, no se había referido a los mensajes en los que supuestamente amenazaba a Bayron Sánchez.

Marcela Reyes se pronunció nuevamente tras la muerte de B King. | Foto: Instagram @marcelareyes

Por lo que en una entrevista publicada por Julio Sánchez Cristo, la empresaria aprovechó para hablar del caso, mencionando los mensajes que ha recibido y nuevos detalles que sorprendieron a los usuarios.

“Desafortunadamente, tengo que reconocer como un ser un humano que soy, que por mis impulsos, decisiones, mis reacciones momentáneas, pues Bayron y yo tuvimos como hace cuatro meses, exactamente en mayo, unos enfrentamientos”, dijo Marcela.

Una discusión por redes sociales que generó polémica, pero Reyes aseguró que después de que ese video saliera a la luz, ellos habían mantenido comunicación varias veces y se habían pedido perdón mutuamente, incluso el cantante le había mandado cartas a su hijo.

“No era un mensaje con amenazas, sino que era un mensaje con cordialidad, diciéndole: ‘Ey, ni aquí se habla, ni allá se habla’. Incluso, dándole a entender que yo estaba tan sola, que hasta mi pareja estaba privada de la libertad”, agregó la mujer.

Amenazas que ha recibido Marcela Reyes

Durante la conversación también le preguntaron a la DJ por su actual pareja, a lo que respondió que el tema central no era su vida amorosa, sino el doble asesinato de los colombianos y que había aceptado la entrevista porque su imagen estaba siendo expuesta y su vida corre peligro.

“Esto es un tema tan, pero tan serio que no solo está involucrada la vida de Bayron y la de Regio, sino que ya también está involucrada la vida de mi hijo y la mía porque estoy siendo amenazada”, confesó la expareja de B King.

Marcela manifestó que a su pequeño no lo han aceptado en el colegio y desde el día de la noticia ha estado encerrada en su casa por las intimidaciones que ha recibido, y le hizo un llamado a Adriana, la mamá del cantante.

“Cuando Bayron era mi esposo, siempre tuvo dos teléfonos. Uno era su teléfono familiar y el otro donde estábamos empezando hacer trading”, comentó Reyes, agregando que fue desde el segundo dispositivo por el que mantuvieron contacto hasta hace poco y aseguró que alguien muy cercano lo estaba usando porque desde ahí le han estado escribiendo.