Marcela Reyes confiesa la razón por la que no le habla a la mayoría de su familia

Marcela Reyes se ha convertido en una de las mujeres más mediáticas del país gracias a todos los escándalos y las polémicas en las que termina inmersa. Desde sus problemas con los biopolímeros hasta sus shows y sus fiestas llenas de excesos que muestra en sus redes sociales, todo es susceptible de opiniones por parte de sus seguidores y detractores, quienes no se pierden un solo movimiento de la paisa.

Este estilo de vida ella solo lo comparte con sus mejores amigos, entre los que se encuentran algunas luminarias de la farándula nacional, sin embargo, son pocos los que ella llama “familia” los que se ven en su compañía cuando está celebrando eventos especiales o ella está pasando por momentos álgidos en su vida, y esto tiene una razón de ser.

Foto: Instagram @marcelareyes.

A través de sus redes sociales, Marcela se confesó y le dijo a sus más de 3,1 millones de seguidores y contó parte de lo mal que lo pasó cuando era niña, siendo algunos de sus familiares los culpables de haberse sentido rechazada, relegada y hasta robada.

“Ustedes ven que yo casi no tengo familia… Mi familia es súper chiquita: mi mamá, mi hijo, tengo una hermana pero vive súper lejos desde hace muchos años y pues mi papá el que me crió. Resumido, han pasado muchas cosas desde mi infancia que me han alejado de la familia materna y paterna… y es que bebés, yo de niña no tuve recuerdos muy gratos de ninguna de las dos familias”, comentó la DJ.

“Ninguna de las dos familias fue amorosa y cariñosa conmigo. De hecho siempre me lo pregunté, el porqué de que mi familia no podían tener ese feeling conmigo… Yo aquí podría quedarme contándoles historias de cosas que me hicieron cuando tenía 7 años, o sea, súper niña y bueno, aún así crecí y me di la oportunidad de acercarme a algunas personas de mi familia y ya de grande algunas me robaron, otras me traicionaron… En fin, todo esto hace que yo obviamente sea tan solitaria, porque yo no tuve ese amor de familia”, añadió Marcela.

Se dice que Marcela era la que iba manejando la camioneta en el momento del atraco. Foto: Instagram @marcelareyes.

Que Reyes haya asumido esta actitud reflexiva en sus historias de Instagram se dio porque uno de sus familiares detonó el tema, haciéndole caer en cuenta que la estaban culpando a ella de ser tan alejada, sabiendo que las causas de este distanciamiento son actos que sucedieron hace más de dos décadas.

“Ayer alguien me hizo un comentario como dando a entender que porque hoy en día hoy soy algo conocida o porque mi vida económicamente hablando cambió, es que soy así con ellos… Ahora todos se quieren excusar en que es por mi posición social que soy así, omitiendo todo lo que me hicieron de niña y de adolescente”, arremetió la empresaria.

Foto: Instagram @marcelareyes.

Como si no fuera poco, Marcela se atrevió a contar una de las anécdotas más dolorosas que le sucedieron cuando era una niña de 9 años, algo que ningún niño debería vivir bajo ninguna circunstancia. Fue tan doloroso ese suceso que la DJ aún no lo olvida..