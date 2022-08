Margarita Rosa de Francisco afirma que se autopercibe gorda

Margarita Rosa de Francisco se ha destacado por ser muy popular en la red social Twitter, gracias a sus publicaciones que en su gran mayoría se refieren a temas políticos. Sin embargo, ahora la actriz llamó la atención por un comentario que hizo sobre su figura.

“Yo me autopercibo gorda”, fue el mensaje que publicó De Francisco en su cuenta de Twitter, que tiene un poco más de 2,5 millones de seguidores.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 26, 2022

De la misma forma que sus opiniones políticas generan cientos de comentarios, este trino no pasó inadvertido para los cibernautas que de inmediato le hicieron algunos comentarios.

“Margarita, ¿no te parece que este tipo de comentarios son un irrespeto innecesario, por demás, con las personas que sufren de trastornos alimenticios? Yo quisiera seguir creyendo que eres mejor que esto”; “Yo tengo problemas de sobrepeso y no, no me ofende ni me hace sentir mal este tuit, no seamos tan sensibleros, por Dios. No hay que victimizarse por todo”, fueron algunos comentarios al trino de Margarita Rosa.

La reconocida tuitera es conocida en esta red social por sus comentarios sobre política. Y aunque este trino no trataba de este tema, algunos usuarios en internet sí le dieron el tinte político: “No puede ser que a esta señora la estaban pensando poner a encabezar la lista al Senado de un movimiento progresista alternativo”. De Francisco no dudó en responder este comentario en Twitter: “Menos mal no acepté. ¿No te parece que acerté en esa?”.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 26, 2022

Luego, la misma Margarita Rosa respondió este trino con otro mensaje en la red social: “Por eso; me autopercibo a mí misma yo personalmente como tal”, explicó la vallecaucana.

“Ojalá cambien la manera de elegir al contralor. Qué cosa más absurda”: Margarita Rosa de Francisco

El pasado jueves 18 de agosto, Carlos Hernán Rodríguez se convirtió en el nuevo contralor general con un respaldo de 260 votos en el Congreso de la República, 94 votos positivos en el Senado y 166 en la Cámara de Representantes.

La actriz y escritora Margarita Rosa de Francisco se refirió a través de su cuenta de Twitter al formato de la elección del contralor, solicitando que se cambie la manera de elegirlo.

“Ojalá cambien la manera de elegir al contralor. Qué cosa más absurda. Eso es lo realmente corrupto, pues cada bancada vota por el que prefiere”, indicó.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 18, 2022

Sin embargo, se refirió específicamente al nuevo contralor, afirmando que la decisión la “alivia”. “Si es verdad que el presidente empujó para que quedara el que quedó, lejos de preocuparme, me alivia. Perdón”, aseveró.

Cabe mencionar que el pasado miércoles 17 agosto, Margarita manifestó su descontento con los candidatos a contralor general. “De esa lista de candidatos a contralor como que no hay de dónde hacer un caldo. ¿Cómo hacemos?”, expresó la actriz en Twitter.

“Yo sí creo que hay lapsus de lapsus”: Margarita Rosa, tras confusión de la vicepresidenta Francia Márquez

La vicepresidenta Francia Márquez fue tendencia en las distintas redes sociales, después de que tuvo un pequeño lapsus mientras daba un discurso sobre las 34 niñas colombianas que viajaron a Houston, Texas, al proyecto Space Center de la Nasa.

“Esperamos verlas en unos años como matemáticas, científicas, ingenieras, astronautas y astrólogas, aportando al desarrollo de su país y del mundo entero”, manifestó en el evento la activista medioambiental, que confundió astrólogas con astrónomas.

— Margarita Rosa (@Margaritarosadf) August 22, 2022

Mediante su cuenta personal de Twitter, la actriz Margarita Rosa de Francisco no dejó pasar por alto las fuertes críticas que recibió la vicepresidenta.

“Yo sí creo que hay lapsus de lapsus. Hay unos muy reveladores de verdades crueles que cuestan sangre y generan miseria”, fue el mensaje que escribió la reconocida artista vallecaucana para acompañar la publicación, que se hizo viral rápidamente.