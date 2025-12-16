Margarita Rosa de Francisco mostró imágenes de cómo fue su matrimonio y dejó inesperado mensaje tras dar el ‘sí’

Margarita Rosa de Francisco ha permanecido con frecuencia en el centro del debate público, impulsada por sus posturas políticas, su constante presencia en redes sociales y los intercambios que ha protagonizado con otras figuras del ámbito nacional. Aunque sus opiniones suelen generar controversia y dividir a la audiencia, la actriz ha defendido de manera firme su derecho a expresarse libremente y sin censura.

No obstante, en días recientes la conversación en plataformas digitales tomó un rumbo distinto. La artista sorprendió a sus seguidores al compartir registros de lo que fue su unión con Will Van Der Vlugt. Con imágenes y videos, ‘La Mencha’ mostró detalles de su boda en el mar, una celebración íntima que captó de inmediato la atención del público.

A través de su cuenta de Instagram, Margarita Rosa realizó un conteo regresivo previo a la ceremonia, publicando día a día cuánto faltaba para el enlace con el hombre que conquistó su corazón. La serie de publicaciones culminó con un video del momento de la unión, generando múltiples reacciones y comentarios entre quienes siguen de cerca su vida personal.

No obstante, en X, donde suele ser más activa, la escritora soltó una nueva serie de imágenes de dicha fecha, desvelando cómo fue aquel día en el que regresó por tercera vez a esta clase de uniones.

En dicho post, la artista recopiló imágenes de su vestido, de la preparación del lugar, de la escena en la que se dio el ‘sí’ y del instante romántico que vivió con el holandés. Esto fue acompañado de un particular mensaje, el cual fue respondido por algunas personas en la plataforma digital.

“Odiemos, pero vivamos”, escribió en el post, donde recopiló varias reacciones de los curiosos.

Las reacciones a este post no se quedaron atrás, llenando los comentarios de buenas palabras por este paso que dio en su relación amorosa con el europeo. Muchos elogiaron el amor que sentían, pese al mensaje que ubicó la famosa.