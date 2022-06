Mari Manotas no se guardó nada y reveló realidad sobre su separación de Alejandro Riaño

Mari Manotas, que es actualmente una de las influenciadoras más reconocidas del país, sorprendió en marzo pasado a todos sus seguidores al confirmar que se separaba oficialmente de Alejandro Riaño, tras más de seis años de relación sentimental.

Mediante una publicación en Instagram, la arquitecta compartió un pequeño comunicado de prensa y manifestó que la decisión de terminar su vínculo amoroso fue tomada de mutuo acuerdo. Además, indicó que ambos estaban enfocados en diferentes proyectos.

“Hoy queremos contarles, para acabar con los chismes, que desde el amor hemos tomado la decisión de acabar nuestra relación de pareja. Entendimos que estábamos en caminos distintos y siempre vamos a apoyarnos como padres y amigos”, precisó en su momento.

Tras haber anunciado la noticia hace tres meses, la creadora de contenidos reapareció este fin de semana y habilitó la caja de interrogantes en Instagram para interactuar un poco con sus seguidores, los cuales le preguntaron por el reconocido comediante.

La vallecaucana, de igual manera, aprovechó la dinámica y reveló cómo es su relación actual con el humorista bogotano. Asimismo, explicó cuáles son las razones por las que llevan su separación con tanta madurez.

“Todo por nuestros hijos. Así deberían hacerlo todos. Los adultos, al fin y al cabo, ya estamos del otro lado. La prioridad siempre serán los chiquitos. En medio de todo, siempre trataremos de hacer lo mejor posible”, enfatizó Manotas tras ser consultada por una seguidora.

Aunque las cosas no funcionaron al final, la influenciadora manifestó que todavía se lleva bastante bien con el creador del personaje Juanpis González y puntualizó que se ayudan mutuamente para que a sus tres pequeños hijos no les falte nada, ya que son su prioridad.

Manotas también habló en exclusiva con SEMANA hace unos días y reveló algunos detalles de su separación con el reconocido comediante, que cerró hace unas semanas su cuenta personal de Twitter.

“El tema de la separación lo veníamos hablando desde hace rato, resolviendo las cosas en privado como pareja. Sin embargo, llegó el momento en el que dijimos que la vaina no estaba funcionando. Intentamos y tratamos, pero era mejor alejarnos”, indicó inicialmente.

Luego, agregó: “Hemos tenido hasta el momento una muy buena relación, obviamente no todo es perfecto. La verdad es que tenemos una buena relación y tenemos tres hijos, entonces nos toca llevar la fiesta en paz. Qué bueno poderla llevar de gran forma”.

La creadora de contenidos también contó en este medio que el exponencial éxito que empezó a tener el comediante durante los últimos años tuvo algo que ver con el deterioro de la relación.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por las que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoqué en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y nos dio el amor”, puntualizó.

La vallecaucana indicó finalmente en aquel momento que está enfocada en sus dos empresas (Caoba y Everyday Love) y en sacar adelante a sus tres hijos.