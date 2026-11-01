Mariah Carey le dio la bienvenida a la Navidad 2026 con inesperada transformación

Mariah Carey volvió a convertirse en protagonista del inicio de la temporada navideña. Como ya es habitual, la cantante estadounidense aprovechó el primer día de noviembre para anunciar que dejó atrás Halloween y que está lista para recibir las fiestas de fin de año, una tradición que sus seguidores esperan con entusiasmo en redes sociales.

Vuelve el Tren de Navidad a Bogotá: cuánto cuesta el pasaje y cuándo se podrá disfrutar del ‘show’ de juegos pirotécnicos

El post alborotó a miles de personas, quienes no ocultaron su emoción con este tipo de situaciones por el cambio de temporada.

El 1 de noviembre de 2026, apenas minutos después de terminado el 31 de octubre, la artista publicó un nuevo video en el que recreó una particular transición entre dos celebraciones: Halloween y Navidad.

La secuencia comienza durante una fiesta de Halloween en Nueva York, donde aparece con un atuendo de inspiración rockera, luciendo labios brillantes y ropa en tonos oscuros. Mientras avanza una cuenta regresiva, la escena prepara el momento en el que cambia el calendario.

Al llegar la medianoche, Carey pronuncia sus recoradas palabras navideñas “it’s time” y protagoniza una transformación que marca el comienzo de la Navidad. La cantante abandona la apariencia oscura que llevaba al inicio de la grabación y aparece en medio de una ambientación festiva.

En esta ocasión, incluso se presenta como el adorno que corona un árbol navideño, mientras suena All I Want for Christmas Is You.

La publicación mantiene viva una costumbre que la intérprete inició en 2019 y que, con el paso de los años, se convirtió en un acontecimiento digital.

Cada noviembre, miles de usuarios esperan su característico anuncio y comparten memes sobre el supuesto ‘descongelamiento’ de la artista.

El éxito navideño de Mariah Carey

Estrenada en 1994, All I Want for Christmas Is You es una de las canciones más populares de la temporada. Su presencia en las listas musicales y plataformas digitales aumenta cada año cuando se acercan las fiestas decembrinas.

Con este nuevo clip, Carey demuestra que su nombre está estrechamente ligado a la Navidad y vuelve a dar inicio, a su manera, a una de las épocas más esperadas por sus seguidores.