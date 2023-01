“Me maltrataron”: la denuncia de Iván Mejía contra una empresa cableoperadora

Iván Mejía, un viejo conocido en el periodismo colombiano, expresó su malestar hacia un cableoperador por el servicio que le prestó. Según él, cuando llamó para solicitar ayuda técnica no le brindaron atención y ahora, que no piensa en recibir llamadas de la compañía, insisten en marcarle.

En su cuenta en Twitter, Mejía, quien dio un paso al costado en su profesión, aunque en redes sociales aún realiza análisis deportivos, publicó: “Señores Directv, cuando necesité el servicio, no lo prestaron y me maltrataron haciéndome perder horas buscando asistencia. Entre ayer y hoy me han llamado cinco veces. No más, no quiero saber nada de ustedes, son ineficientes y prestan un pésimo servicio”.

Aunque la compañía no le respondió al periodista este 4 de diciembre en esta red social, sí lo hizo con un usuario que la etiquetó, afirmando que debía comunicarse con su cuenta en Latinoamérica, a través de un mensaje directo en Twitter, para establecer comunicación y que le ayudaran con su queja.

Gracias por contactarnos hoy. Tu consulta está relacionada con DIRECTV Latinoamérica. Para interacturar con ellos por favor envía un DM a https://t.co/HCqewZmSP9 🙂 — DIRECTV (@DIRECTV) January 4, 2023

Una semana atrás, Mejía también se quejó de la empresa, afirmando: “llevo una semana luchando con DirectTV para que me solucionen un problema técnico. No ha sido posible. Horas perdidas por cuenta de robots o funcionarios indolentes. Para invitar a comprar el servicio son hasta cansones. Para ayudar son negligentes”.

Ese día, DirecTV LatinAmérica, como figura la cuenta empresarial en Twitter, le respondió: “Hola Iván, será un placer ayudarte , te saluda Magali T. Por favor indícame por DM el número de cédula, reviso la cuenta”.

Hola Iván👋, será un placer ayudarte 🤗, te saluda Magali T. 👩‍ por favor indícame por DM el número de cédula, reviso la cuenta 🧐. — DIRECTV LatinAmerica (@DIRECTVLA) December 29, 2022

Incluso la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) trinó: “Hola, si el operador de Telecomunicaciones te está afectando como consumidor y no sabes qué hacer, en el siguiente video encontrarás información sobre cómo puedes hacer valer tus derechos, buen día”.

Hola, si el operador de Telecomunicaciones te está afectando como consumidor y no sabes qué hacer, en el siguiente video encontrarás información https://t.co/g4O38SY8XN sobre cómo puedes hacer valer tus derechos, buen día. — Superintendencia de Industria y Comercio 🇨🇴 (@sicsuper) December 29, 2022

Un dardo de Iván Mejía a Ramón Jesurún

A pesar de que Iván Mejía Álvarez hace varios años se retiró del periodismo deportivo de manera profesional, sus comentarios a través de su cuenta personal de Twitter siguen causando gran impacto en la opinión pública, especialmente en sus más de 515.000 seguidores que tiene en esta red social.

Con su habitual estilo crítico, el vallecaucano realizó un trino en diciembre que despertó un sinnúmero de comentarios, debido al anunció del país que realizará posiblemente la próxima Copa América en el año 2024.

Una cuenta de Twitter mexicana, la cual cuenta con más de 95 mil seguidores en esa red social, anunció este miércoles que habría una sorpresa con la próxima sede de la Copa América. Ya que, aunque se rumoreaba que Colombia podría ser el país sede, la Conmebol habría tomado la decisión de realizar el torneo en Estados Unidos. Tal y como sucedió en el año 2016.

Además de esta noticia, dicha cuenta afirmó que la próxima Copa América contará con varios invitados de la Concacaf, entre los que están Estados Unidos, como país organizador, la selección de México, la de Canadá y otros tres invitados centroamericanos.

Estados Unidos, cuya selección estuvo en Qatar 2022, acogería la Copa América 2024. - Foto: AP

“¡Bombazo! La Copa América del 2024 se realizará en Estados Unidos. México y Canadá estarán invitados. Buscarán tres invitados más de la Concacaf para que sean cuatro grupos”, escribió la cuenta @somosanalistas en Twitter.

Iván Mejía Álvarez aprovechó esta información para lanzar un comentario en contra de los directivos de la Federación Colombiana de Fútbol, acusándolos de que “se les había dañado el negocio” y habrían “lágrimas”, debido a que muchas fuentes habían afirmado que la Conmebol le daría a Colombia la organización de la próxima Copa América, debido a que el país iba a organizar la del año 2020, pero no sucedió finalmente por la pandemia de covid-19.

“Qué tristeza, a Jesurum y Gónzalez se les dañó el negocito. ¡Lágrimas!”, escribió Iván Mejía.