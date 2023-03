“Me mantienen humilde”: modelo webcam revela las peticiones más insólitas que le han hecho algunos hombres

Con la llegada de las nuevas tecnologías, una de las prácticas más comunes y que se convirtieron en una forma de adquirir dinero es la del modelaje webcam.

Básicamente, esta labor consiste en grabarse frente a la cámara de un dispositivo tecnológico, con el fin de que determinados espectadores aprecien el contenido; en algunos casos, los internautas pueden hacer una serie de solicitudes a cambio de un pago o, en el caso de plataformas concretas, de premios, los cuales luego pueden ser redimidos.

El modelaje webcam es consumido por muchos y por eso, a ese tipo de plataformas, actrices de cine para adultos, como la colombiana Esperanza Gómez, también se han unido. La modalidad de trabajo depende de cada quien y, por lo general, se hace la demostración con ropa, principalmente bikini o prendas sensuales.

Además, en redes sociales es posible encontrar contenido de diferente tipo que hace referencia o redirecciona a esas mismas plataformas. Ese es, precisamente, el caso de una modelo webcam colombiana, que llamó la atención tras sumarse a la tendencia de “los momentos humildes” en TikTok.

La plataforma china TikTok es de las más utilizadas hoy en día. - Foto: Getty Images / Sopa Images

Dicha tendencia consiste en que las personas cuentan frente a la pantalla de su teléfono celular anécdotas de su diario vivir, pese a que no hubieran querido que sucedieran, razón por la cual se catalogan como experiencias humildes.

La mujer, quien en la popular aplicación china se identifica con el usuario @ericastaneda_, manifestó los momentos que la “mantienen humilde” siendo una modelo webcam desde hace seis años.

“En estos seis años que llevo como modelo webcam hay sucesos que me mantienen bien humilde”, dijo la joven, entre risas, mientras se maquillaba.

Mujer en ropa interior con tableta digital para videoconferencia en OnlyFans. - Foto: Getty Images

Las humildes experiencias

De acuerdo con las declaraciones de la modelo, “la primera vez fue cuando un usuario me dijo ‘hazme el show primero y después te pago’”. Entonces, la joven expresó que le creyó al sujeto y, por desgracia, no le pagaron, “el man se fue”.

Por otro lado, “el segundo suceso fue cuando un usuario me dijo ‘desnúdate primero y luego te llevo al privado’”, la mujer contó que también cayó por ingenua y no la llevaron al privado, otro encuentro digital con el que se puede adquirir más dinero.

“El siguiente, pero no el último, fue cuando un usuario me pagó para que actuara como un caballo porque una bruja me había hechizado”, manifestó la webcam entre risas. En adición, agregó que la puesta en escena duró como media hora (30 minutos): “Me hacía repetirlo y repetirlo, yo ya estaba traumada y pedía que se acabara ya. El man me pagó bien”.

El pago por trabajar como webcam suele ser bien remunerado. - Foto: Getty Images/iStockphoto

La modelo señaló que las anteriores experiencias no son las únicas y que a sus compañeras de trabajo también le han pasado momentos incómodos dentro de la industria webcam.

Al tratarse de un contenido tendencia, el video que subió la modelo tiene miles de reacciones y comentarios de todo tipo, como: “Jajaja no supero lo del caballo”; “El del caballo también me tocó a mí”; “Qué risa tan contagiosa Jaja”; “En las dos primeras jeje toda inocente”; “Realmente siempre pasa cuando somos nuevos en la industria y hay ocasiones como lo del caballo jajajaja a todas nos ha pasado”; “Te amé amiga desconocida 😂”, se lee en TikTok.

A continuación, la recopilación de las declaraciones que dio la joven modelo webcam y las llamó como sus momentos más humildes, a partir de la experiencia con este trabajo digital:

Varios portales web consignan que una modelo webcam puede estar adquiriendo ganancias entre los 50 y 55 dólares por hora (más de 200 mil pesos colombianos), aunque esto depende de factores como la experiencia y permanencia en la industria.

En ese sentido, si la persona cuenta con mayor representatividad en el medio, puede llegar a adquirir 300 dólares por una hora de transmisión (más de un millón de pesos colombianos).