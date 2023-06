“Me tengo que morir”, el crudo relato de Lucas Arnau sobre su adicción y depresión

Los cantantes famosos siempre se muestran muy eufóricos y poderosos en el escenario cantando sus mayores éxitos, sin embargo, por dentro pueden estar padeciendo problemas muy serios que incluso los llevan a tener pensamientos suicidas, asunto que requiere de ayuda profesional antes de que todo el asunto termine en una tragedia que fácilmente se pudo haber evitado.

Esto le sucedió al cantante paisa Lucas Arnau, quien en entrevista con la presentadora Laura Acuña, volvió a relatar los peores momentos de su vida, cuando en plena pandemia empezó a sufrir de depresión y todo causado por una pastilla que inició como una ayuda para dormir y al final se le convirtió en su peor pesadilla.

Lucas Arnau. - Foto: Jorge Orozco / El País

“Todo empezó en un viaje a Europa antes de la pandemia. En el avión mi pareja de ese momento, que no era Isa, me dijo: ‘ve, tomémonos esta pastillita para dormir todo el vuelo’. Me acuerdo de que me la tomé y me supo horrible, pero efectivamente dormimos todo el vuelo y nos despertamos en Barcelona delicioso”, inicia relatando el cantante sobre cómo se inició en dicha adicción.

Después de eso, Arnau siguió consumiendo dicha pastilla porque siempre había necesitado ayuda para conciliar el sueño, además que siempre se levantaba muy temprano por “reloj biológico”. Por otro lado, de cuenta de los confinamientos de la pandemia de la covid-19, Lucas quedó atrapado en Medellín en solitario, pues toda su familia se había quedado reunida en Miami.

Lucas Arnau junto a su familia, mamá, papá (Michel) y hermana. - Foto: Instagram @lucasarnau

Esto empezó a jugarle una mala pasada al cantante y las pastillas se volvieron su único recurso para calmarse, ya no siendo una diaria, sino varias al tiempo, al punto de llegar a consumir hasta 20 para poder obtener el efecto que en un inicio lo volvió adicto. “Yo viví un infierno con esa vaina muy grande… Es una pastilla que venden de venta libre, es zopiclona, no tomen eso, en serio”, advierte el intérprete de Te doy mi vida.

El momento más duro de Lucas con su adicción fue cuando se dio cuenta de que ya no era capaz de contar las pastillas en su mano porque se le caían de la cantidad tan grande que tenía que tomarse, todo esto acompañado de episodios de depresión grandes que desencadenaron un deseo en el artista de acabar con su vida y buscar opciones para hacerlo.

“Yo vivía en un piso 22 y todos los días salía al balcón y pensaba: ‘juepu** cómo me tiro, cómo hago para tirarme de acá, me envuelvo en una cobija, pero qué va a pensar mi mamá cuando le cuenten que Lucas se tiró por un balcón, qué va a decir la gente, cómo le voy a hacer esto a la gente del edificio, pero me tengo que morir’”, dijo Arnau, añadiendo que todos estos pensamientos eran muy fuertes hasta que en un momento de lucidez llamó a su familia en Miami y pidió ayuda.

Lucas Arnau, artista colombiano. - Foto: Jorge Orozco / El País

Entre sus padres y familiares lo aconsejaron para buscar ayuda profesional, entrando a rehabilitarse en Medellín y allí le ayudaron a vivir con su depresión, a manejarla y a desintoxicarse de las dichosas pastillas que casi lo hacen acabar con su vida. Por otro lado, él también reconoce que fue su familia la que lo salvó y les agradece, pues de no haberles contado sobre su situación, él no estaría en este plano.

“A mí me abrazó mi familia y si no fuera por ellos yo no estaría contando la historia… En mi casa somos todos demasiado unidos, allá nos contamos todo, lo malo, lo bueno y lo peor, así ha sido siempre y por eso hemos logrado superar estos altibajos”, añadió el cantante, relatando que tenía momentos de ansiedad y pánico muy fuertes.