“Me tocó salir corriendo”: Carolina Soto sobre problema de salud que padeció en el aeropuerto

La empresaria y presentadora Carolina Soto describió en las últimas horas uno de los escenarios más bochornosos que vivió recientemente. Resulta que en su cuenta de Instagram le contó, a sus más de 3 millones de seguidores, lo que hizo en un aeropuerto de Colombia tras un problema de salud.

Soto explicó que estaba de viaje con su familia: “El sábado fui a comer en la noche a un restaurante en Medellín”. A continuación, dijo que tuvo dificultad para dormir por la indigestión que tenía: “pasé rémala noche porque sentía indigestión, al otro día me levanté y fuimos a desayunar con mi suegra que estaba de cumpleaños”, aseguró.

El episodio ocurrió en un aeropuerto. Foto: Getty Images - Foto: Getty Images

Es entonces cuando de manera emotiva le contó a sus fans que le “tocó salir corriendo”, ¿por qué?: “mija, en pleno desayuno me tocó salir corriendo a buscar un baño, no encontraba, te juro que en ese momento yo decía: (...) si encuentro una matera por aquí, me tocó en una matera porque me iba a vomitar”, precisó en el video.

La presentadora de televisión dijo que “el domingo nos devolvíamos para el aeropuerto y ustedes saben que cuando uno va metiendo... las maletas en ese pedacito que es ya para entrar como a la sala de espera, me han dado ganas de vomitar y yo no sabía que una vomitada no se puede sostener(...) no se puede aguantar”, puntualizó.

La famosa le contó a sus seguidores “que había unas canastas de basura, y me tocó ahí, la gente haciendo fila, pasaba y me miraba, y yo era: ‘Dios mío perdón, que pena’, pero no aguantaba y no había un baño cerca”, aseguró.

Así mismo, publicó en una storie de Instagram un video de una colega donde se vomita al frente de las cámaras, situación que Carolina Soto describió.

Por lo tanto, tuvo que dirigirse a un centro médico, “porque yo en ese avión estaba que me moría”. Fue tal su malestar que no pudo trabajar al día siguiente. Por consiguiente, sus publicaciones no fueron recurrentes en sus redes sociales. Por esto, sus seguidores no dudaron en preguntar qué le había pasado.

“¿Estás bien? Hoy no fuiste al programa ni has publicado nada”. “¿Caro estás bien? Extrañando tus historias... el Señor les guardé”. “¿Por qué no fue al programa hoy? ¿Ni ha sacado historias nuevas? ¿En qué está ahora?”, escribieron algunos usuarios de la red social.

La también modelo enfatizó que no solo vomitó en el cesto de la basura, sino que también lo hizo en el lavamanos del aeropuerto. Fue tan traumática su situación que no fue vista durante ese día en las redes sociales, a lo que dijo: “yo tiré ese celular”, respuesta que dio a algunos comentarios de sus seguidores.

Cabe destacar que en más de una oportunidad la colombiana ha manifestado su miedo a los aviones.

La presentadora interactúa con sus seguidores

Carolina Soto es conocida por hacer publicaciones frecuentes en sus redes sociales sobre su día a día, dándoles a conocer a sus seguidores las diferentes experiencias que vive junto a su familia y amigos.

“VIERNES!!!💥💙 directo a mi casa, plan: pijama, niños, una buena película y relax! ¿Ustedes que van a hacer hoy?”, escribió en un post de Instagram, a lo que sus seguidores respondieron:

“Simplemente hermosa”. “Pero que guapaaaaaaa”. “Me encanta su estilo y sus outfits”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la red social.

Por último, cabe mencionar el libro que sacó en colaboración de su mamá y esposo, titulado Historia de un duelo, que tuvo una gran acogida a nivel nacional.