Mejor amiga de la esposa de Yeison Jiménez le dejó nostálgico mensaje tras despedida al cantante: “Que el cielo le dé fuerza”

La música popular colombiana atraviesa un momento de profundo dolor tras la muerte de Yeison Jiménez, ocurrida el sábado 10 de enero en un trágico accidente aéreo en Boyacá. El cantante viajaba en una avioneta entre Paipa y Duitama cuando la aeronave se siniestró por causas que aún son materia de investigación, dejando también víctimas a varios integrantes de su equipo.

La noticia generó una ola de conmoción entre seguidores, colegas y figuras del medio musical, pues Jiménez era considerado uno de los máximos referentes del género, gracias a su cercanía con el público y a canciones cargadas de sentimiento que marcaron a toda una generación.

Luego del homenaje realizado en el Movistar Arena, la atención se centró en la ceremonia de cremación del artista, un momento íntimo que estuvo cargado de emoción. Imágenes difundidas en redes sociales mostraron instantes profundamente conmovedores.

Uno de los videos más impactantes dejó ver a Sonia Restrepo, esposa del cantante, recibiendo las cenizas de Jiménez. En las imágenes se observa cómo la mujer se acerca a una mesa dispuesta en una tarima, toma el cofre y lo abraza con evidente dolor, un gesto que conmovió a los asistentes y a miles de seguidores que empatizaron con su despedida.

Tras unos días duros, las miradas de varias personas se posaron en el proceso que llevaba la pareja sentimental del cantante, quien se mostraba bastante afectada y triste en cada uno de los actos póstumos a los que asistía.

Esto llevó a que algunas personas se percataran de una publicación que hizo Andrea Toro, la mejor amiga de Sonia Restrepo, que compartió una foto de las dos, posando para la cámara en un entorno natural.

Lo que despertó reacciones fue el mensaje que ubicó la mujer, ya que le pedía a la vida que le diera fuerzas y paz a su amiga, logrando así acompañarla en todo el camino que venía tras la tragedia que golpeó a su familia a inicios de 2026.

“Que el cielo le dé fuerza y la vida le devuelva la paz. Yo la acompaño en el camino”, escribió, colocando un par de emojis al lado.

Es importante recordar que Andrea Toro ya había llamado la atención en redes sociales, debido a un tema que surgió con Sonia Restrepo, ya que la estaban suplantando con cuentas falsas y pronunciamientos inventados.

El comunicado fue publicado en las historias de la mujer, quien pidió respeto y prudencia en esta clase de espacios, ya que había límites.