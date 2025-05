Mhoni Vidente destapó el horóscopo para los 12 signos este viernes 2 de mayo de 2025

Géminis debe evitar dejarse llevar por el pesimismo. Es un buen día para invertir en los sueños y trabajar en ellos. En la salud , no ignore molestias en la cabeza o nariz; es importante atenderlas a tiempo. En el amor, es momento de tomar la iniciativa y resolver asuntos pendientes.

Para Cáncer, es hora de aceptar la transformación personal. En el amor, no tema abrir su corazón y dejar ir lo que ya no le beneficia. En la salud, evite comer fuera de casa para prevenir problemas estomacales. En el trabajo, colabora con otros y aprovecha las buenas ideas que surjan.

Leo debe mantener los pies en la tierra en el amor y no dejarse llevar por ilusiones. Es un buen momento para cuidar la salud y evitar tomar las cosas por sentado. En el trabajo, debe elegir sabiamente sus decisiones y avanzar con cautela.

Virgo debe agradecer por las personas que le rodean y valorar sus aportes. En la salud, es recomendable alejarse momentáneamente del celular para reducir el estrés. En el trabajo, no confíe en quienes podrían aprovecharse de su bondad.

Escorpio debe cerrar ciclos dolorosos en el amor y no temer decir adiós a relaciones o situaciones que ya no aportan positividad. En la salud, salir a caminar por las mañanas ayudará a mejorar el bienestar físico y mental. En el trabajo, no debe dudar en dejar un empleo tóxico si es necesario.