Mhoni Vidente entregó el horóscopo de los 12 signos este jueves 7 de agosto y destapó momentos que se deben evitar

Este jueves 7 de agosto de 2025 llega, según Mhoni Vidente, con una intensa carga energética que puede convertirse en un catalizador de grandes transformaciones.

La popular astróloga cubana advierte que se trata de un día ideal para hacer cierres significativos y dar el salto hacia nuevas etapas de la vida.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

En su más reciente mensaje, señaló que este momento astral puede funcionar como un “portal energético” que favorecerá especialmente a quienes se atrevan a soltar lo que ya no les sirve y estén listos para avanzar con determinación.

La clarividente recomienda prestar especial atención a las señales del entorno, ya que la intuición será la herramienta clave para sortear los desafíos del día.

Los signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) estarán más arriesgados y con ganas de tomar decisiones importantes.

Por su parte, los de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) deberán enfocarse en resolver asuntos financieros o emocionales pendientes.

En cuanto a los signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), será fundamental mejorar la comunicación, mientras que los de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis) necesitarán manejar con sabiduría la intensidad de sus emociones.

Horóscopo del jueves 7 de agosto de 2025, según Mhoni Vidente

Aries: este día trae oportunidades en el plano laboral. Una oferta inesperada puede sorprenderle. Es aconsejable no engancharse en conflictos con personas del pasado.

Tauro: la intuición será su mejor aliada. Úsela para resolver tensiones familiares. Cuide su bienestar físico, especialmente el estómago.

Géminis: una noticia puede hacerte replantear una relación importante. Financieramente, es momento de ser prudente y evitar compras impulsivas.

Cáncer: la jornada es propicia para sanar viejas heridas. Una charla honesta le ayudará a liberar cargas emocionales. Posibles encuentros románticos.

Leo: la energía del Sol le impulsa a comenzar proyectos con entusiasmo. Evite caer en actitudes autoritarias, especialmente en sus relaciones personales.

Mhoni Vidente suele compartir el horóscopo en sus redes sociales oficiales. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo: un cambio en el entorno laboral o incluso de vivienda podría estar por llegar. Aunque cause incertidumbre, será beneficioso. Confíe en su capacidad de adaptarse.

Libra: buscará equilibrio y armonía en sus vínculos. Es un buen día para actuar como mediador en conflictos cercanos y para fortalecer el amor.

Escorpio: los celos pueden nublar su juicio. Es momento de confiar en quien ama. Una nueva puerta laboral se abre, pero deberá tomar decisiones rápidas.

Sagitario: su deseo de explorar y crecer será más fuerte que nunca. Buen momento para planificar viajes o inscribirse en un nuevo curso. Atienda su salud emocional.

Capricornio: las finanzas comienzan a estabilizarse, pero no se confíe. Revise bien cualquier documento antes de firmar. Sea claro al comunicarse.

Acuario: su vida está en pleno proceso de transformación. Nuevos hábitos o círculos sociales traerán aire fresco. No tema dejar atrás lo que ya no suma.

Piscis: su conexión espiritual se fortalece. Este jueves es ideal para dedicar tiempo a la introspección, la creatividad y la fe. Una noticia positiva podría emocionarle.

El horóscopo de Mhoni Vidente es de los que más se consultan todos los días. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mhoni Vidente concluye que el día será especialmente poderoso para quienes actúen con conciencia y apertura. Según ella, el universo favorecerá a quienes mantengan la fe y se atrevan a cambiar, dejando atrás lo viejo para abrazar con valentía lo nuevo.