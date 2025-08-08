Suscribirse

Mhoni Vidente entregó el horóscopo para este viernes, 8 de agosto, y dejó ver oportunidades únicas que llegarían

La famosa astróloga habló de lo que beneficia a las casas astrales en este día.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Mariana Lizeth Urrea Moreno

Periodista en Semana

8 de agosto de 2025, 11:31 a. m.
Mhoni Vidente comentó sobre situaciones que darán giro al mundo.
Mhoni Vidente habló del horóscopo para el viernes 8 de agosto | Foto: YouTube Mhoni Vidente

Este viernes, 8 de agosto de 2025, la astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus más recientes predicciones, advirtiendo que se trata de un día con una poderosa carga energética ideal para la introspección, el cierre de ciclos y la toma de decisiones cruciales, tanto en lo emocional como en lo profesional.

Según explicó, las vibraciones de esta fecha invitan a conectar con uno mismo, reevaluar caminos y retomar propósitos que han quedado en pausa.

La numerología también juega un papel importante en la jornada, ya que el número 8 (vinculado al poder, la justicia kármica y la abundancia) será determinante para quienes estén en busca de crecimiento económico y estabilidad laboral.

Horóscopo.
Signos del zodiaco dentro del concepto de astrología y horóscopos. Foto: Getty Images | Foto: Getty Images/iStockphoto

Mhoni también hizo énfasis en la necesidad de escuchar la voz interior y estar atentos a las señales que el universo podría enviar a través de sueños, intuiciones o encuentros inesperados.

En este sentido, aconsejó encender una vela blanca durante la mañana y dedicar unos minutos a una oración o meditación, como una forma de atraer claridad, protección espiritual y buenas energías.

Para ella, este día representa una excelente oportunidad para liberarse de vínculos tóxicos, cuidar del bienestar personal y tomar decisiones que impulsen el desarrollo integral.

Los tres signos del zodiaco que tendrían golpe de fortuna y podrían ganar la lotería en la primera mitad de agosto, según la IA

Horóscopo de Mhoni Vidente para el viernes 8 de agosto

Aries: es momento de reconciliarse con personas cercanas y sanar diferencias. La paciencia será clave para evitar conflictos. A nivel financiero, podría surgir una noticia alentadora.

Tauro: la jornada es propicia para reorganizar aspectos personales y replantear metas. El cambio no debe temerse, ya que vendrá acompañado de estabilidad y nuevas oportunidades.

Géminis: una llamada o mensaje inesperado traerá consigo un giro importante. Es un buen día para concretar acuerdos y enfocarse en la salud mental, evitando situaciones estresantes.

Cáncer: el corazón estará más receptivo que nunca. Aquellos sin pareja podrían reencontrarse con alguien del pasado. En el trabajo, surgirán desafíos que permitirán el crecimiento profesional.

Leo: la impulsividad podría jugar en contra, por lo que se recomienda pensar antes de actuar. Evitar discusiones innecesarias ayudará a que el dinero fluya sin obstáculos.

El horóscopo de Mhoni Vidente revela que este sábado 15 de julio los signos vivirán encuentros significativos.
Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo: se abrirán puertas en el terreno laboral. Una propuesta interesante está por llegar. En lo sentimental, es momento de sincerarse y dejar atrás resentimientos.

Libra: la energía vital estará en su punto más alto. Es el día ideal para iniciar nuevos proyectos y fortalecer vínculos personales. No descuidar el equilibrio emocional será fundamental.

Escorpio: se avecina una jornada de profunda conexión espiritual. Las señales del universo ayudarán a tomar decisiones importantes. Mantener la calma será esencial.

Sagitario: posibles mudanzas o viajes podrían comenzar a definirse. La manifestación de deseos será efectiva si se actúa con claridad. Escribir metas ayudará a enfocarse.

Inteligencia artificial reveló los signos que tendrán un golpe de suerte en agosto y la vida les cambiará

Capricornio: la atención deberá centrarse en el manejo de las finanzas. Se aclararán dudas sobre inversiones o negocios. La intuición será una poderosa guía.

Acuario: la creatividad marcará el ritmo del día. Este impulso será ideal para innovar en el ámbito laboral. En el amor, es importante evitar escenas de celos.

Piscis: las emociones estarán a flor de piel. Será un momento perfecto para sanar heridas familiares y practicar el perdón. La conexión con la naturaleza traerá paz interior.

Para Mhoni Vidente, este 8 de agosto representa una ventana única para alinearse con las energías cósmicas, impulsar transformaciones positivas y avanzar con determinación hacia un futuro más consciente y equilibrado.

*Este artículo fue creado con ayuda de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista especializado de Semana.

