Mhoni Vidente entregó el horóscopo para los 12 signos del zodiaco en la primera semana de abril de 2026

La astrología sigue ganando terreno en todo el mundo y cada vez son más las personas que creen que tiene influencia sobre los 12 signos del zodiaco.

Este creciente interés no solo ha fortalecido la práctica, sino que también ha impulsado la popularidad de varios astrólogos.

Horóscopo y predicciones de hoy, lunes 6 de abril, según Nana Calistar

Muchos de ellos se han convertido en figuras bastante reconocidas gracias a sus pronósticos, que para sus seguidores resultan sorprendentemente acertados.

Entre esos nombres destaca Mhoni Vidente, quien ha logrado posicionarse a nivel internacional con un estilo directo y sus ya habituales predicciones semanales para cada signo.

Horóscopo de Mhoni Vidente. Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

Horóscopo de Mhoni Vidente en la primera semana de abril

Aries

“En la carta del Sol nos dice que estas en el momento de empezar a hacer un plan de trabajo para llevarlo acabo, es decir administrar tu tiempo de la mejor manera y esta carta es el sinónimo de la riqueza, pues vendrá ti un dinero extra por lotería con los números 19,27 y 34“.

Tauro

“En la carta del tarot, el As de Bastos te indica que cualquier obstáculo que tengas en tu vida será vencido por tu fuerza y decisión. Recuerda que estás en una etapa de crecer mas en lo profesional, así que esta carta del as de bastos te dará la chispa necesaria para crear nuevas rutas de progreso solo en cuenta que no te dejes manipular por personas que están a tu alrededor que tus decisiones seas firmes y personales“.

Géminis

“En la carta del tarot te salió el Loco e indica que estas en un nuevo comienzo. Ya no mires para atrás que es el tiempo de crecer en todas las formas y mas en lo profesional, así que decreta todos los días que eres un triunfador y que vendrá la prosperidad a tu vida, solo trata de cuidarte de las envidias que te rodean, así que nunca comentes tus planes“.

Cáncer

“En la carta del tarot te salió la Torre que significa cambios radicales en tu vida para derrumbar falsas expectativas de vida, es decir amores no son verdaderos, trabajos que no te apoyan a crecer o simplemente salir de tu estado de confort y buscar un nuevo camino de vida. Esta carta de la torre te va ayudar a realizar lo que tienes en planes, solo trata de no comentar tus planes para no llenarte de envidias“.

Leo

“En la carta del tarot, el As de Oros te indica y reafirma que vas por el camino correcto, es decir que vendrá un nuevo empleo que te va dar mas ingresos y tener una situación económica con mas solvencia, solo trata de no prestar ni dar de tu dinero porque te roban tu buena suerte”.

Virgo

“En la carta del tarot te salió la Rueda de la Fortuna, e indica que es el momento de crecer en cuestión de tu patrimonio, es decir la compra de una casa y ya no pensarlo tanto, es decir hacerlo que eso le va ayudar a tu signo a sentirse mas protegido y seguro en su vida. Esta carta nos indica que si estás pasando por una etapa de problemas legales que estos días lo vas a poder resolver sin problemas así actualiza toda tu papelería“.

Libra

“En la carta del tarot te salió el Ermitaño que nos dice que eres la luz para las personas que te rodean, es decir que tu fuerza espiritual logra guiar a tus seres queridos, así que cualquier situación que estes pasando en cuestión de trabajo o legal, se resolverá. La carta del ermitaño nos dice que es el momento de estudiar un diplomado en idiomas que eso te va ayudar mucho en el futuro y de inteligencia artificial que eso te hará crecer mas en lo profesional“.

Escorpio

“En la carta del tarot te salió la Templanza, que nos dice que estas en uno de tus mejores momentos para crecer en negocios propios, así que no lo dudes y llévalo acabo que el dinero va fluir sin problema. Ten cuidado con compañeros de trabajo recuerda que tu signo levanta muchas envidias, así que protégete con agua bendita y rezarle al arcángel Miguel“.

Sagitario

“En la carta del tarot, el Mago nos indica que esta semana de pascua será de grandes logros profesionales. Es momento de salir de tu contorno de energía negativas, es importante abrir bien los ojos y saber quien te suma y quien te resta en tu estabilidad emocional, así que esta semana no lo dudes en hacer cambios positivos de trabajo o de negocio propio“.

Capricornio

“En la carta del tarot te salió la Estrella que te dice que estas en los mejores momentos del año, así que no lo dudes en hacer cambios de casa o irte a vivir al extranjero para que te puedas desarrollar mas en lo profesional. Esta carta de la estrella te recomienda ser mas precavido al hacer tus compras, es decir no gastar de mas tu dinero porque son tiempos de ahorro“.

Acuario

“En la carta del tarot te salió el Diablo que nos indica que vas a recibir un dinero que no esperabas por medio de lotería con los números 10,29 y 36. Esta carta del diablo nos dice que te protejas de la personas que te rodean, que no soportan tu forma de ser y que cada vez te ven mejor por eso se te recomienda que uses un listón rojo en el tobillo izquierdo y ponerte perfume de madera para cortar todas corrientes negativas”.

Piscis

“En la carta del tarot te salió el Carruaje que nos dice que no te detengas, que sigas adelante, que vas por buen camino y que si tienes en planes de estudiar una carrera universitaria, no lo dudes. Tu profesión es comunicaciones, medicina o relaciones internacionales, esta carta del carruaje nos dice que deberás arreglar asuntos legales y tramites”.