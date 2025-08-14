Mhoni Vidente lanzó el horóscopo de este jueves 14 de agosto para los 12 signos del zodiaco y dejó en evidencia advertencias para cada uno

Este jueves 14 de agosto de 2025, la conocida astróloga y clarividente Mhoni Vidente compartió un mensaje cargado de espiritualidad, que marca el inicio del día con una visión alentadora. Según sus palabras, una energía cristalina está en movimiento, trayendo consigo una profunda limpieza espiritual.

Para alinearse con esta vibración, recomendó realizar un baño con sal marina antes del mediodía, como método para liberar cargas negativas y revitalizar el campo energético personal.

Mhoni también destacó la influencia del arcángel Miguel durante esta jornada, asegurando que su energía protectora ayudará a disolver el miedo y promover la claridad emocional.

Horóscopo de Mhoni Vidente. | Foto: Montaje SEMANA: Foto 1 YouTube @CanalOficialMhonividente / Foto 2 Getty Images.

Según la vidente, Miguel “corta con su espada de luz los hilos que nos atan al temor”, generando un entorno propicio para la sanación y el empoderamiento interior.

En el plano terrenal, la astróloga predice reconciliaciones inesperadas y resolución favorable en asuntos legales.

Sugirió, además, que el mejor momento del día para firmar documentos o concretar compromisos será después de las 3:33 p. m., momento que considera energéticamente potente para iniciar nuevos ciclos o cerrar tratos significativos.

Horóscopo por signos – jueves 14 de agosto de 2025

Aries

La carta del Mago impulsa a Aries a actuar con seguridad. Es un día ideal para concluir asuntos pendientes y proyectarse hacia el futuro. Se recomienda vigilar la dieta. El uso de colores vibrantes como el rojo o rosa mexicano puede atraer la prosperidad. El arcángel Metatrón lo guía en una jornada con posibilidades de ingresos extras.

Tauro

Tauro se centrará en la organización y la eficiencia. Podría recibir una propuesta inesperada que requiere análisis. La constancia será su herramienta más poderosa para avanzar.

Géminis

Los cambios inesperados marcarán el día, pero el signo podrá afrontarlos con temple. Una noticia transformará sus planes, y las interacciones sociales podrían ofrecer información clave.

Cáncer

La intuición será su mejor aliada. Un pequeño gesto puede reforzar lazos afectivos importantes. En el trabajo, lo ideal es no precipitarse y dejar que las decisiones maduren.

Leo

El carisma natural de Leo brillará con fuerza. Mhoni recomienda usarlo de forma constructiva y cuidar los gastos. Escuchar a los demás puede ser revelador.

Horóscopo de Mhoni Vidente | Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo

Reorganizar tanto lo físico como lo mental traerá claridad. Puede surgir una oportunidad laboral estable. Cuidar el cuerpo será prioritario hoy.

Libra

Es momento de actuar con decisión. Mhoni sugiere dejar de lado la necesidad de aprobación y seguir el instinto, especialmente ante desafíos laborales.

Escorpio

Un giro inesperado traerá nuevas posibilidades. Aceptar lo desconocido sin perder la protección personal será clave. Soltar viejas cargas abrirá caminos.

Sagitario

La energía expansiva del signo se enciende. Es un buen día para romper rutinas, aceptar propuestas nuevas y guiarse por la intuición sin sobreanalizar.

Capricornio

La disciplina le permitirá tomar decisiones firmes y estratégicas. Adaptarse no implica ceder, sino actuar con inteligencia y oportunidad.

Acuario

El día puede traer buenas noticias en el ámbito profesional. Se le invita a asumir retos que impulsen su crecimiento, con una dosis de confianza en sí mismo.

Piscis

La sensibilidad de Piscis se canaliza hoy en un gesto de amor: podría decidir adoptar una mascota. Este acto le brindaría alegría y conexión emocional auténtica.