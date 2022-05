Mike Hagerty, actor de ‘Friends’, falleció a los 67 años de edad

El actor Mike Hagerty, conocido por haber interpretado al señor Treeger en la emblemática Friends, murió a los 67 años. Ha sido su compañera de reparto en la reciente Somebody, Somewhere, Bridget Everett, quien compartió la noticia en redes sociales. Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento.

“Con gran pesar, la familia de Michael G. Hagerty anunció su muerte el jueves 5 de mayo en Los Ángeles”, compartió Everett en Instagram. “Un actor muy querido, conocido por sus personajes, por su amor a su Chicago natal y por el cariño que tenía a su familia, las piedras angulares de su vida. A Mike, un devoto marido, le sobreviven su esposa Mary Kathryn, su hermana Mary Ann Hagerty, su cuñada Kathleen O’Rourke y su hija Meg”, continuó.

En una segunda publicación, Everett agregó que ella “quería mucho a Mike desde el instante” en el que le conoció. “Era tan especial, tan acogedor y divertido, nunca conocí a alguien así. Estamos devastados por su muerte”, expresó.

Aunque este año protagonizó la serie Somebody, Somewher para HBO, el público lo conoció esencialmente por su papel del señor Treeger en la mítica sitcom Friends. Portero del edificio donde vivían Joey, Chandler, Monica y Rachel. Uno de sus episodios más conocidos fue el cuarto, de la cuarta temporada, titulado El del baile de salón, en el que Joey tuvo que enseñarle a bailar para evitar que este desalojase a Monica y Rachel.

Además de Friends y Somebody, Somewhere, Hagerty estuvo en las sitcoms The George Carlin Show y Lucky Louie, también se le pudo ver con personajes episódicos en otras series como Boston Legal, Brooklyn Nine-Nine, Cheers, CSI: Las Vegas, Entourage, Urgencias, Entre fantasmas o Los Goldberg, entre otros.

Murió James Michael Tyler, quien interpretó a Gunther en la serie ‘Friends’

Tras luchar varios años contra un cáncer de próstata, el reconocido actor James Michael Tyler de la serie ‘Friends’ murió el 24 de octubre de 2021, según confirmó Kevin Bright, el director de la producción que marcó a miles de fans en todo el mundo.

“James Michael Tyler, nuestro Gunther, falleció. Era una persona increíble que pasó sus últimos días ayudando a los demás. Dios te bendiga James, Gunther vive para siempre”, trinó Bright.

El actor de 59 años de edad estuvo luchando contra el cáncer por cerca de tres años, pero hizo metástasis afectando varias partes de su cuerpo. Hace algunos meses, Tyler habló en el programa Today de la NBC sobre cómo estaba enfrentando la enfermedad.

“Me diagnosticaron cáncer de próstata avanzado que se había extendido a mis huesos. He estado lidiando con ese diagnóstico durante casi los últimos tres años (...) Está ahora en estadio 4. Cáncer en etapa tardía. Entonces, ya sabes, probablemente me afectará”, contó en ese momento.

Tyler dijo que los productores de Friends estaban al tanto de la gravedad de su diagnóstico y que se había mantenido en contacto con David Schwimmer a través de Instagram. Incluso también manifestó su admiración a su esposa Jennifer Carno por ser su “fuerza absoluta” durante toda su batalla. Y lamentó de no haberla escuchado y acudir a un chequeo antes.

*Con información de Europa Press.