Mujer invirtió $ 5 millones en un celular de reconocida marca y se le dañó en menos de nada: “pido que me lo reparen”

Invertir en celulares de alta gama no es nada barato en Colombia. Sin embargo, muchas personas son partidarias de invertir una buena cantidad de dinero por un dispositivo móvil. iPhone y Samsung, por ejemplo, son marcas que ofrecen teléfonos que superan los $7 millones. Ahora bien, imagínese usted comprar un celular de varios millones y que se le dañe a los pocos meses.

Esa es la situación que hoy vive una mujer en Bogotá, quien a través de redes sociales denunció que compró un celular Samsung de la gama Z, valorizado en más de $5 millones, pero se le dañó.

“Hace año y dos meses adquirí un celular Galaxy Z Flip 3, pero se le dañó el display porque le salió una línea negra en el pliegue de abre y cierra. Eso produjo que no le sirviera el touch”, detalló la mujer.

La usuaria de Samsung aseguró que se dirigió a un centro de experiencia de la marca para que le brindaran alguna solución: “Me acerqué a un centro de servicios, en la 116 con 15 y la asesora me dio tres opciones: que lo dejé en el centro de servicios y la reparación tiene un costo de $2 millones; la segunda opción es que me reciben el equipo por $1 millón en parte de pago de otro teléfono de la misma gama. La última alternativa que me dio fue que me quede con el celular dañado y pierda los $5 millones que invertí”.

Ninguna de las soluciones presentadas por Samsung eran beneficiosas para la mujer, razón por la cual decidió llevar el caso a redes sociales.

“El mensaje que estoy dando es para que las personas que estén en el mercado, consumidores, evalúen que tipo de productos van a comprar porque este celular no tiene la garantía. Samsung no me está dando la garantía del valor que pagué hace un año y dos meses. No es posible que en este periodo tan corto el celular se haya dañado”, agregó la usuaria.

“Siempre he tenido Samsung y no me había pasado algo así. Estoy molesta”, manifestó la mujer, quien aseguró que todos sus dispositivos y accesorios tecnológicos son de la marca coreana.

¿Cuánto vale un Samsung Galaxy Z Flip en Colombia?

La gama de los Z Flip siguen ganando terreno en el mercado colombiano, especialmente por todo el auge de la cultura de los Kpop. En el país hay se venden los ocho modelos y variantes de esta serie. Actualmente, el precio depende de la capacidad de almacenamiento y si es 4G o 5G. En ese sentido, en el mercado se encuentran desde los $ 3.500.000 en adelante.