Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

Se destacó por su versatilidad como músico, humorista y director orquestal.

Redacción Gente
15 de diciembre de 2025, 12:38 a. m.
Ernesto Acher falleció el 12 de diciembre.
Ernesto Acher falleció el 12 de diciembre. | Foto: Tomada de Wikipedia

El pasado viernes 12 de diciembre falleció Ernesto Acher, a los 86 años. Fue un artista de amplia trayectoria, reconocido por su versatilidad como músico, humorista y director orquestal.

Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, desarrolló una carrera artística destacada, marcada especialmente por sus 15 años de participación en Les Luthiers, grupo en el que dejó una huella inconfundible. Paralelamente, se destacó en diversos proyectos en Argentina y Chile, país en el que también residió durante algunos años.

*Información en desarrollo...

