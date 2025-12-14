Gente

Murió a los 86 años Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y referente del humor musical

Se destacó por su versatilidad como músico, humorista y director orquestal.

15 de diciembre de 2025, 12:38 a. m.