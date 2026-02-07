Gente

Murió Brad Arnold, vocalista de la banda de rock 3 Doors Down, a los 47 años, tras luchar contra el cáncer

La noticia fue confirmada por su equipo a través de un comunicado en redes sociales.

7 de febrero de 2026, 9:49 p. m.
El fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta oficial de Instagram de 3 Doors Down.
El fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta oficial de Instagram de 3 Doors Down. Foto: Getty Images

El mundo de la música internacional y, en especial, los amantes del rock están de luto tras confirmarse la muerte de Brad Arnold, vocalista y miembro fundador de la banda 3 Doors Down, a los 47 años. La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes lo recuerdan por su voz inconfundible y su destacada trayectoria musical.

El fallecimiento fue confirmado a través de la cuenta oficial de Instagram de la banda. En un comunicado, sus integrantes informaron a los fanáticos sobre la partida del artista: “Acompañado por su amada esposa Jennifer y su familia, Brad murió en paz, rodeado de sus seres queridos, mientras dormía, tras una valiente lucha contra el cáncer”, se lee en el mensaje.

Su muerte generó conmoción y duelo en la comunidad musical internacional, especialmente entre los seguidores del rock.
Su muerte generó conmoción y duelo en la comunidad musical internacional, especialmente entre los seguidores del rock. Foto: Getty Images

Cabe recordar que en mayo de 2025, Arnold reveló públicamente que padecía cáncer de riñón avanzado (carcinoma renal de células claras en etapa 4), con metástasis en el pulmón. En ese momento, compartió un emotivo mensaje con sus seguidores.

“Gracias por todos los recuerdos hasta ahora. Ahora creo que ‘IT’S NOT MY TIME’ realmente es mi canción. Esta será una batalla, así que necesitamos a nuestros guerreros de oración. Gracias por ser los mejores fans del mundo. ¡Los queremos!”, expresó entonces.

Brad Arnold fue miembro fundador, vocalista y baterista original de 3 Doors Down, y su aporte fue clave para redefinir el rock mainstream al combinar la esencia del post-grunge con una composición emocional directa y letras que conectaron con oyentes de todas las edades.

Entre sus mayores legados destaca “Kryptonite”, la canción que impulsó a la banda al reconocimiento internacional. Arnold la escribió cuando tenía apenas 15 años, durante una clase de matemáticas, y con el tiempo se convirtió en uno de los himnos más representativos del rock de principios de los 2000.

Más allá de su impacto musical, quienes lo conocieron resaltan su calidad humana. Sus allegados lo describen como un esposo devoto, una persona generosa, cercana y de profunda fe. Su bondad, sentido del humor y humildad dejaron una huella imborrable tanto en su entorno personal como en la comunidad artística.

La familia del artista agradeció las innumerables muestras de cariño y apoyo recibidas en este difícil momento, y pidió respeto por su privacidad mientras atraviesan el duelo: “Será profundamente extrañado y recordado por siempre”.

Noticias Destacadas