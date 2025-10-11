Suscribirse

Gente

Murió la actriz ganadora del Óscar Diane Keaton, a los 79 años

Medios en Estados Unidos confirmaron la muerte de la legendaria actriz que protagonizó la saga de ‘El Padrino’.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

Comunicadora social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga. Con experiencia en temas de país, particularmente política, judicial, orden público y justicia.

11 de octubre de 2025, 7:27 p. m.
Keaton nación el 5 de enero de 1946, en Los Ángeles
Diane Keaton. | Foto: A.P.

La actriz estadounidense Diane Keaton murió a los 79 años en California, informó la revista People. La familia, según el medio, pidió privacidad mientras se conocen más detalles.

Keaton nació el 5 de enero de 1946 en los Ángeles y construyó una carrera de más de cinco décadas en cine y teatro. Saltó a la atención pública en los años setenta tras participar en la trilogía de The Godfather (El padrino) y consolidó su estatus con Annie Hall, papel por el que recibió el premio Óscar a la mejor actriz.

Contexto: Ganador del Óscar, Cuba Gooding Jr., visitó Colombia y habló sobre las posibilidad de protagonizar película en el país, “estoy interesado”

La famosa actriz se hizo conocida en su momento por su asociación artística con Woody Allen en la década de 1970—entre ellos Annie Hall (1977), por la que ganó el Óscar— y por su presencia en películas de distinta índole que la convirtieron en un rostro íntimamente ligado a la cultura popular estadounidense.

También trabajó con Francis Ford Coppola en The Godfather, en 1972, que la proyectó desde temprano hacia papeles centrales de la industria.

Su filmografía incluye comedias y dramas que formaron parte del imaginario cinematográfico de varias generaciones. A lo largo de su carrera, además del Óscar, recibió reconocimientos como Globos de Oro y un Bafta.

Una carrera con varias facetas

Keaton comenzó en el teatro y, tras mudarse a New York, trabajó en producciones de Broadway como Hair y en 1969 participó en Play It Again, Sam de Woody Allen, lo que marcó el inicio de su relación profesional con el director y su salto posterior al cine. Su estilo en pantalla —y fuera de ella— caracterizado por un vestuario que mezclaba piezas masculinas y una fuerte personalidad estética, marcó tendencias y la convirtió también en un referente de la moda.

Contexto: Estas son las 12 nominaciones que recibió Colombia a los ‘Óscar del turismo’ mundial

Durante esos años también enfrentó retos personales, incluida la bulimia, enfermedad que ella misma reconoció haber superado gracias a la terapia.

Además de actuar, ejerció como directora y productora en distintos proyectos. Sus colaboraciones con directoras contemporáneas, así como su trabajo en comedias y dramas, muestran una trayectoria versátil que la mantuvo vigente en pantallas grandes y pequeñas hasta los últimos años.

Su legado no se reduce a galardones: Keaton fue, para muchos, un símbolo de independencia artística en Hollywood, con papeles que exploraron relaciones, la soledad moderna y el humor sofisticado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. 🔴 México vs. Colombia, EN VIVO: siga en directo el partido amistoso rumbo al Mundial 2026

2. Hamás anticipa conversaciones “difíciles” sobre próxima fase del plan y asegura que está listo para la lucha si se reanuda la guerra

3. Trump ordena crear una fuerza militar conjunta con estos países para “aplastar” a los carteles en el Caribe

4. Murió la actriz ganadora del Óscar Diane Keaton, a los 79 años

5. Anuncian cambio de último minuto para el partido amistoso entre Colombia y México, ¿de qué trata?

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosmuerteÒscarActriz

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.