Murió Roberta Flack, legendaria cantante del ‘Killing me Softly’

Roberta Flack, la cantante ganadora del premio Grammy conocida por su canción “Killing Me Softly With His Song”, falleció. Tenía 88 años.

“Estamos desconsolados por el fallecimiento de la gloriosa Roberta Flack esta mañana, 24 de febrero de 2025”, dijo el representante de Flack en una declaración a The NY Post.

“Murió en paz rodeada de su familia. Roberta rompió barreras y récords. También fue una educadora orgullosa”, añade el comunicado.

La estrella pop, soul y R&B fue una de las voces más populares de los 1970, pero en años recientes perdió su capacidad de cantar debido a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que afecta el sistema nervioso. Fue diagnosticada con la enfermedad en 2022.

A pesar de estos desafíos de salud, permaneció activa en sus proyectos creativos y causas sociales. En 2023, fue honrada con un doctorado honorario del Berklee College of Music.

Además de su carrera musical, Flack fue una educadora comprometida y una defensora de los derechos civiles, dejando un legado duradero en la música y la sociedad.

Su música combinó soul, jazz, folk y R&B de una manera única, influyendo en generaciones de artistas. Canciones como “Killing Me Softly with His Song”, “The First Time Ever I Saw Your Face” y “Where Is the Love” marcaron la historia de la música y siguen siendo referentes del soul y el pop.

Ganó varios premios Grammy, incluido el de Grabación del Año en dos ocasiones consecutivas (1973 y 1974), un logro que solo unos pocos artistas han conseguido.

Roberta Flack | Foto: WireImage

Su primer éxito “The First Time Ever I Saw Your Face” le valió un premio Grammy a la Grabación del año en 1972 y al año siguiente repitió la hazaña con “Killing Me Softly With His Song”. Este hit volvió a ser exitoso en 1996, cuando fue interpretado por los Fugees y su vocalista Lauryn Hill.

Nacida en Carolina del Norte (este), Flack fue criada en Arlington, Virginia, en el seno de una familia numerosa y amante del gospel. Estudió piano en su juventud, lo que le permitió ganar una beca para la Universidad de Howard con solo 15 años.

“(Mi padre) encontró un viejo y maloliente piano en un desguace, lo restauró para mí y lo pintó de verde”, contó en una entrevista con Forbes en 2021.

“Era mi primer piano y fue el instrumento en el que encontré mi expresión e inspiración como joven”.

Cantantes de R&B de izquierda a derecha; Whitney Houston, Roberta Flack, Nickolas Ashford, Valerie Simpson de Ashford y Simpson y Diahann Carroll asisten a la inauguración del Ashford and Simpsons 20/20 Club el 16 de junio de 1986 en la ciudad de Nueva York, Nueva York. | Foto: Getty Images