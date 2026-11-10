Murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro: enfrentó “larga y valiente batalla” por grave enfermedad, según sus hijos

El mundo del espectáculo recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de Toukie Smith, reconocida actriz y modelo estadounidense, quien falleció a la edad de 74 años. La artista, recordada por su trayectoria en la televisión y las pasarelas, también fue conocida por su relación con el actor Robert De Niro, con quien tuvo sus dos hijos gemelos.

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La lamentable noticia fue confirmada por sus hijos, Airyn y Julian de Niro, mediante un comunicado que se difundió el lunes.

Según informaron, Smith murió el pasado miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York tras enfrentar durante varios años una esclerosis múltiple.

En el mensaje, los hermanos recordaron a su madre y resaltaron el legado que construyó durante su carrera. También señalaron que atravesó una “larga y valiente batalla” contra la enfermedad, mientras recibía el cariño de sus seres queridos.

“Compartió un legado familiar extraordinario que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses”, expresaron sus hijos al recordar la influencia que tuvo en la industria.

Además, resaltaron que su belleza y presencia abrieron oportunidades para nuevas generaciones de modelos y diseñadores negros.

“Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, agregaron.

Por su parte, Airyn también utilizó sus redes sociales para despedirse de ella. La joven publicó una foto junto a un mensaje breve, pero lleno de sentimiento: “Siempre te amaré, mamá”, y en otra publicación escribió: “Descansa en paz, mamá”.

La modelo y actriz nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia y alcanzó reconocimiento por su participación en la serie estadounidense 277, donde interpretó a Eva Rawley. También hizo parte de producciones como Miami Vice, Joe’s Apartment y The Preacher’s Wife.

Su carrera como modelo comenzó en los años setenta y la llevó a trabajar con reconocidas casas de moda como Yves Saint Laurent, Givenchy y Mugler. Asimismo, apareció en publicaciones como Vogue y Cosmopolitan.

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También estuvo ligada a Robert De Niro, con quien mantuvo una relación entre 1988 y 1996. En octubre de 1995 nacieron sus gemelos mediante fertilización in vitro y gestación subrogada.

La partida de Smith deja una huella muy grande e importante en sus hijos y en quienes siguieron de cerca su trayectoria en el mundo de la actuación y el modelaje.