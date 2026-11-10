Murió Toukie Smith, expareja de Robert De Niro: enfrentó “larga y valiente batalla” por grave enfermedad, según sus hijos

El mundo del espectáculo recibió una triste noticia luego de que se confirmara la muerte de Toukie Smith, reconocida actriz y modelo estadounidense, quien falleció a la edad de 74 años. La artista, recordada por su trayectoria en la televisión y las pasarelas, también fue conocida por su relación con el actor Robert De Niro, con quien tuvo sus dos hijos gemelos.
La lamentable noticia fue confirmada por sus hijos, Airyn y Julian de Niro, mediante un comunicado que se difundió el lunes.
Según informaron, Smith murió el pasado miércoles 4 de noviembre en un hospital de Nueva York tras enfrentar durante varios años una esclerosis múltiple.
En el mensaje, los hermanos recordaron a su madre y resaltaron el legado que construyó durante su carrera. También señalaron que atravesó una “larga y valiente batalla” contra la enfermedad, mientras recibía el cariño de sus seres queridos.
Toukie Smith, best known for her TV roles in '227' and 'Miami Vice', has died aged 74.— MTN Breaking News (@MTNbreaking) November 9, 2026
She passed away in NY after a “long, courageous battle” with multiple sclerosis, said her twins, Airyn and Julian, whom she shared with former partner Robert De Niro.
Via @THR pic.twitter.com/KiyPBGX9v6
“Compartió un legado familiar extraordinario que ayudó a dar forma a la moda y la cultura estadounidenses”, expresaron sus hijos al recordar la influencia que tuvo en la industria.
Además, resaltaron que su belleza y presencia abrieron oportunidades para nuevas generaciones de modelos y diseñadores negros.
“Toukie era una fuerza de la naturaleza. Dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en los de todos los que tuvimos la suerte de conocerla”, agregaron.
Por su parte, Airyn también utilizó sus redes sociales para despedirse de ella. La joven publicó una foto junto a un mensaje breve, pero lleno de sentimiento: “Siempre te amaré, mamá”, y en otra publicación escribió: “Descansa en paz, mamá”.
La modelo y actriz nació el 25 de septiembre de 1952 en Filadelfia y alcanzó reconocimiento por su participación en la serie estadounidense 277, donde interpretó a Eva Rawley. También hizo parte de producciones como Miami Vice, Joe’s Apartment y The Preacher’s Wife.
Su carrera como modelo comenzó en los años setenta y la llevó a trabajar con reconocidas casas de moda como Yves Saint Laurent, Givenchy y Mugler. Asimismo, apareció en publicaciones como Vogue y Cosmopolitan.
También estuvo ligada a Robert De Niro, con quien mantuvo una relación entre 1988 y 1996. En octubre de 1995 nacieron sus gemelos mediante fertilización in vitro y gestación subrogada.
La partida de Smith deja una huella muy grande e importante en sus hijos y en quienes siguieron de cerca su trayectoria en el mundo de la actuación y el modelaje.