Nació el hijo de Camilo Cifuentes y su expareja Camila Sepúlveda; tomaron importante decisión tras su nacimiento

El creador de contenido Camilo Cifuentes, reconocido por compartir videos relacionados con iniciativas de labor social, inició una nueva etapa en su vida tras convertirse en padre de Juanito. La noticia fue confirmada por su expareja, Camila Sepúlveda, quien anunció la llegada del pequeño a través de sus redes sociales.

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La publicación estuvo acompañada de varias fotografías del nacimiento del bebé y un emotivo mensaje en el que Sepúlveda expresó la felicidad que siente por la llegada de su hijo y le dedicó unas sentidas palabras.

“Quiero contarles que ya nació Juanito y con el una de nuestras razones más grandes para vivir, amar y aprender. Mi pequeño, mi sueño hecho realidad, el amor que durante tantos meses llevé dentro de mí y que hoy tengo la dicha de abrazar, no existen palabras suficientes para describir lo que siente mi corazón, solo puedo mirar al cielo y darle gracias a Dios por este regalo tan maravilloso”, escribió Camila Sepúlveda a través de una publicación compartida desde su cuenta personal de Instagram.

Tras el nacimiento de su bebé, Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda dieron a conocer una importante decisión sobre su futuro como padres: mantener una “relación basada en el respeto, la madurez y la comunicación”, poniendo siempre en primer lugar el amor que ambos sienten por Juanito y su bienestar.

“Camilo y yo deseamos construir una relación basada en el respeto la madurez y la comunicación y sobre todo por el amor que ambos sentimos por Juanito cada uno desde su posición”, se lee en el mensaje compartido por la expareja de Cifuentes.

Camilo Cifuentes quedó en medio de la polémica por haber engañado a su pareja sentimental con reconocida influencer. Foto: Fotos: tomadas de redes sociales

¿Qué pasó entre Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda?

A mediados de octubre, la relación entre Camilo Cifuentes y Camila Sepúlveda generó controversia luego de que se conocieran versiones sobre una presunta infidelidad del creador de contenido. La polémica surgió después de que el creador de contenido fuera visto en Pereira en compañía de la también influenciadora Anthía López, conocida en redes sociales como ‘La Mijita’.

Ante los comentarios, Cifuentes decidió pronunciarse y confirmó que su relación con Sepúlveda había llegado a su fin, pese a los intentos por resolver sus diferencias. Según explicó, el vínculo “tempranamente dejó de ser sana para los dos”. Por su parte, Camila manifestó que, poco antes de lo ocurrido, todavía mantenían conversaciones y planes relacionados con su proyecto de vida familiar.

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En medio de la controversia, ‘La Mijita’ también se refirió a los señalamientos y negó haber intervenido en la relación de la expareja. Asimismo, rechazó que se le responsabilizara por la ruptura sentimental entre los creadores de contenido.