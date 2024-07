Naomi Seibt, la anti-Greta alemana que pelea contra el 'alarmismo climático' y más protagonistas de la semana

Esta semana, Mikaela Spielberg, una de las hijas del reconocido cineasta estadounidense Steven Spielberg, sorprendió a sus seguidores cuando anunció que había decidido convertirse en actriz de películas para adultos y en stripper.

El director y su esposa Kate Capshaw adoptaron a la joven en 1996, quien hoy tiene 23 años, y desde 2015 vive sola en Nashville, Tennessee. Según le dijo al diario The Sun, tomó esa decisión porque se considera “un animal sexual” y porque estaba cansada de no poder capitalizar su cuerpo: “Me harté de trabajar día tras día de un modo que no satisfacía mi alma. Me apetecía hacer este tipo de trabajo, satisfacer a otras personas. Es algo que me hace sentir bien”.