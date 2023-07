Nathalie, pareja de Jorge Rausch, se dejó ver sin filtros ni retoques; ¿cambia mucho?

Jorge Rausch es uno de los chefs más reconocidos del país y de Latinoamérica, no solo por sus habilidades culinarias , sino también gracias a su participación como jurado en el famoso programa de televisión MasterChef. El cocinero ha participado en diversas versiones del exitoso programa aquí en Colombia y en países como Chile y Ecuador.

“Yo me arrepiento de haber trabajado tanto porque uno descuida a la familia. Eso me costó posiblemente mi matrimonio y mucho tiempo con mis hijas, y reparar eso no fue fácil. Encontrar ese balance es muy difícil, cada uno tiene el suyo y nunca es perfecto. Si pudiera volverlo a hacer, le habría dedicado más tiempo a la familia”, confesó el chef.