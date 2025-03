Nelson Velásquez habla por primera vez sobre su caso judicial y su condena

A pesar de la condena, Velásquez no cumplirá la pena en prisión debido a la suspensión condicional de la misma. Esta medida le permite evitar la cárcel siempre que cumpla con ciertas condiciones legales, como el pago de una multa equivalente a 26 salarios mínimos legales vigentes y la no comisión de nuevos delitos durante el período de prueba de 48 meses.

En medio de una entrevista con el programa La Red del Canal Caracol, el cantante fue enfático al asegurar que no existe posibilidad de que vaya a la cárcel, mostrando confianza en el manejo de su situación legal. Además, ha expresado su agradecimiento a los seguidores por el apoyo constante y ha reiterado su compromiso de continuar brindando su música al público.

“No está en firme, existe una tercera estancia, existe una posibilidad que es el recurso de casación para revertir y que se sepa la verdad de todo. Yo pienso, con el respeto de las leyes, que todo lo que ha pasado es una injusticia total (...) Se supone que este delito no me llevaría a la cárcel, hay un recurso que nosotros impusimos para seguir luchando y lo lleváramos hasta la Corte Suprema de Justicia (...)”, dijo. También mencionó que, por el momento, tampoco debe pagar la multa y que no ve una posibilidad de reconciliación.