Yesenia Vanessa Díaz Barón, representante del barrio San José de los Campanos, sector Altos de San José, se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de protagonizar una inesperada escena que llamó la atención de los internautas tras su participación en el Reinado Popular de Independencia de Cartagena.

En su publicación, la candidata hizo alusión a que, pese a sus esfuerzos y a los gastos económicos que invirtió para su participación, desafortunadamente no consiguió quedarse con la anhelada corona del certamen.

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Sin embargo, la participante decidió tomarse la situación con humor y compartió un momento que rápidamente llamó la atención de los usuarios en redes sociales, pues publicó un video en el que aparecía luciendo todavía su elegante traje de gala mientras comía chorizo en plena calle.

La inesperada escena no pasó desapercibida y terminó causando furor en las plataformas digitales, ya que afirmó que mientras había “gastado más de 30 millones en un reinado”, al final, aunque los resultados no fueron los que esperaba, “al menos me quedaron 10 mil pa’ un chorizo”.

No obstante, esta particular confesión de Yesenia Vanessa Díaz Barón, fue compartida en tono de broma pues, según se aprecia en las imágenes, se le ve sonriente tras haber participado en el concurso mientras disfruta su comida en la calle sin ningún gesto de incomodidad.

A pesar de ello, su inesperada aparición despertó la curiosidad de los usuarios y rápidamente provocó toda clase de reacciones, risas y opiniones sobre la espontánea manera en que la candidata habría asumido no haber obtenido el título en el certamen.

Esto mismo sucedió con otra de sus más recientes publicaciones en Instagram, donde también apareció con uno de los vestidos que llevó al certamen, pero en esta ocasión, mientras trapeaba su casa.

La candidata compartió esta particular escena con el texto: “POV: Yo, después de participar en un reinado, que lo único que me dejó fue deudas”.

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Con imágenes y mensajes en los que ha dejado ver su lado más espontáneo, Yesenia Vanessa Díaz Barón ha logrado mostrarse más cercana a sus seguidores, compartiendo su sentido del humor.

Además, también ha aprovechado sus publicaciones para dejar claro que no descarta completamente la posibilidad de volver a participar en un certamen de belleza, aunque esto signifique que deba prepararse una vez más “mentalmente y financieramente” para asumir el reto, competir por el tan anhelado título y conseguir la corona con la que sueñan cada una de las candidatas.