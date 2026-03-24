Números cargados de suerte de Walter Mercado para todos los signos: cifras ganadoras para el 25 de marzo

Walter Mercado se mantiene como una de las figuras más influyentes en el mundo de la astrología y los horóscopos. A pesar de su fallecimiento en 2019, su legado sigue vigente gracias a su familia, encargada de difundir las predicciones y mensajes que dejó escritos, los cuales continúan siendo esperados por miles de seguidores.

Mhoni Vidente vaticinó los signos del zodiaco que dominarán el 2026; destapó los números de la suerte

Para el miércoles 25 de marzo, se compartieron consejos especiales junto con números de la suerte que, según estas interpretaciones, podrían favorecer a quienes participan en juegos de azar como chances y loterías. Estas recomendaciones, cargadas de simbolismo, mantienen la conexión con quienes creen en su visión y buscan atraer la fortuna.

El medio El Nuevo Herald fue el encargado de recopilar estos designios, presentando mensajes dirigidos a cada signo del zodiaco.

Aries

Se recomienda no dejarse afectar por comentarios ajenos y confiar en la razón. Es momento de alejarse de lo que impide avanzar.

Números de suerte: 27, 33, 10.

Tauro

Conviene mantener la calma, escuchar más y controlar las palabras. Se sugiere evitar conflictos y fomentar la paz interior.

Números de suerte: 10, 1, 22.

Géminis

Se perciben bendiciones y claridad mental. Es importante prestar atención a intuiciones y mensajes internos.

Números de suerte: 5, 8, 39.

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Cáncer

Se aconseja priorizar responsabilidades y analizar bien decisiones, especialmente en temas económicos o de negocios.

Números de suerte: 6, 13, 37.

Leo

La paciencia será puesta a prueba y se cierran relaciones poco sinceras. Es momento de expandir horizontes y buscar nuevas oportunidades.

Números de suerte: 41, 16, 31.

Virgo

Personas cercanas servirán de inspiración. Se recomienda evitar chismes y malentendidos innecesarios.

Números de suerte: 15, 25, 47.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

La realidad toma protagonismo y se abren nuevas perspectivas. Es favorable continuar el crecimiento personal y académico.

Números de suerte: 3, 42, 15.

Escorpio

Se favorecen el dinero y el prestigio. La comunicación será clave para avanzar en lo profesional.

Números de suerte: 44, 18, 9.

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Sagitario

El carisma se fortalece y llegan oportunidades laborales y sociales. Es un buen momento para ejecutar planes.

Números de suerte: 28, 3, 19.

Capricornio

La suerte acompaña, pero se deben evitar gastos innecesarios. Se sugiere actuar con prudencia financiera.

Números de suerte: 4, 25, 2.

Acuario

Se proyecta seguridad y éxito en decisiones importantes. La influencia positiva impactará a personas cercanas.

Números de suerte: 26, 40, 22.

Piscis

Es momento de enfrentar problemas y exigir lo que corresponde. La buena administración traerá resultados positivos.

Números de suerte: 29, 8, 31.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.