Números de la suerte de Walter Mercado para el 19 de marzo: señales para los 12 signos

En muchas partes del mundo, hay personas que esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 19 de marzo, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La clave estará en mantener la calma y apostar por el diálogo como vía para resolver conflictos. Actuar con equilibrio permitirá que todo vuelva a su curso normal.

Números de la suerte: 15, 27, 33.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Invitaciones, encuentros y nuevas conexiones podrían abrir puertas importantes, incluso en el terreno sentimental. Este signo encontrará motivos para valorar más su presente.

Números de la suerte: 10, 26, 4.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La salud será un aspecto a cuidar con atención. Las presiones recientes podrían estar pasando factura, por lo que será importante mantener hábitos saludables.

Números de la suerte: 6, 23, 19.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía física de Cáncer se encuentra en alza, lo que favorece la actividad y los nuevos proyectos relacionados con el bienestar. Iniciar rutinas saludables traerá resultados positivos en poco tiempo.

Números de la suerte: 11, 2, 37.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El apoyo emocional de su pareja será clave para atravesar este proceso con mayor tranquilidad.

Números de la suerte: 48, 20, 12.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Liberarse de cargas emocionales permitirá ver con mayor claridad el camino a seguir. Sin embargo, será importante no descuidar la salud.

Números de la suerte: 27, 1, 45.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las decisiones que tome en este momento podrían abrirle nuevas oportunidades tanto en lo personal como en lo profesional. La actitud será determinante.

Números de la suerte: 18, 6, 38.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Este signo se enfocará en su bienestar interior, dejando en segundo plano lo material. La paz mental será su mayor logro.

Números de la suerte: 8, 25, 14.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá enfrentar situaciones pendientes con determinación para avanzar con mayor estabilidad. La responsabilidad será su mejor aliada.

Números de la suerte: 50, 12, 4.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio se sentirá atraído por nuevos intereses, incluso en el ámbito espiritual o esotérico, lo que enriquecerá su perspectiva.

Números de la suerte: 6, 10, 34.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Evitar ambientes negativos y enfocarse en su propia estabilidad le permitirá avanzar con mayor claridad. La tranquilidad será su prioridad.

Números de la suerte: 26, 30, 25.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Las decisiones que tome ahora podrían marcar un antes y un después en su vida. La confianza en sí mismo será fundamental para lograrlo.

Números de la suerte: 5, 34, 47.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.