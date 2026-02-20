Números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de febrero; predicciones ganadoras para los signos

El inicio de 2026 llegó acompañado de un clima de expectativa y transformación, abriendo paso a un ciclo que muchos perciben como propicio para los cambios y las nuevas oportunidades. Como es habitual al comenzar un nuevo año, la astrología volvió a ocupar un lugar destacado, con expertos que compartieron sus lecturas como una guía simbólica para afrontar la rutina y los retos cotidianos.
En ese escenario, durante la semana que inicia el 21 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, reveló los números de la suerte dirigidos a quienes conservan la esperanza de ganar la lotería. Estas proyecciones fueron publicadas por El Nuevo Herald y organizadas de acuerdo con cada signo del zodiaco.
Así, los primeros compases del año avanzan marcados por una energía diferente, en la que la ilusión, la fe en el destino y el deseo de evolución personal se combinan con la expectativa de que el 2026 traiga consigo crecimiento, decisiones importantes y nuevas posibilidades.
Aries
Etapa favorable para realizar cambios en el hogar o pensar en una mudanza. La creatividad impulsa el éxito laboral y el amor se vive con intensidad. El atractivo personal se fortalece.
Números de suerte: 17, 9, 12.
Tauro
Continúan los procesos de transformación y cambio de perspectiva. Conviene evitar decisiones sentimentales y confrontaciones, esperando mayor claridad antes de expresarse.
Números de suerte: 32, 19, 25.
Géminis
Se abre un nuevo ciclo donde la estabilidad emocional y la familia toman protagonismo. El hogar será clave para mejorar y el amor se pondrá a prueba, fortaleciéndose si es auténtico.
Números de suerte: 23, 7, 12.
Cáncer
Momento para dejar el pasado atrás en asuntos del corazón. La conexión espiritual cobra importancia en las relaciones y se recomienda cuidar las palabras en pareja.
Números de suerte: 17, 21, 5.
Leo
Situaciones pendientes del pasado regresan para cerrarse definitivamente. En lo laboral, conviene actuar con prudencia y aceptar el apoyo de personas cercanas.
Números de suerte: 24, 12, 17.
Virgo
Mayor conciencia y cautela en el manejo del dinero. Surgen oportunidades favorables para el entorno familiar y llegan buenas noticias a través de alguien especial.
Números de suerte: 5, 17, 3.
Libra
Es importante vencer el miedo para aprovechar nuevas oportunidades. Los viajes y proyectos en el extranjero se ven bien aspectados, al igual que el amor.
Números de suerte: 36, 24, 4.
Escorpio
El éxito se consolida al dejar atrás viejos hábitos y abrirse a consejos. Habrá reconocimiento y recompensas por el esfuerzo realizado.
Números de suerte: 13, 6, 1.
Sagitario
Ingresos inesperados traen bienestar. Buen momento para disfrutar, cuidar la salud y mantener una actitud positiva y llena de energía.
Números de suerte: 21, 18, 9.
Capricornio
Se presentan retos y ofertas que mejoran la economía. El trabajo rinde frutos, aunque se recomienda atención a los detalles. El amor fluye favorablemente.
Números de suerte: 33, 9, 21.
Acuario
Se intensifican los deseos de viajar y aprender. Los desplazamientos y contactos abren nuevas puertas, y las soluciones llegan incluso a través de los sueños.
Números de suerte: 42, 21, 2.
Piscis
Cuidar la salud física y mental será fundamental. La familia requiere apoyo y la economía muestra mayor estabilidad pese a dudas pasajeras en el amor.
Números de suerte: 25, 13, 18.