Números de la suerte de Walter Mercado para el 21 de febrero; predicciones ganadoras para los signos

El inicio de 2026 llegó acompañado de un clima de expectativa y transformación, abriendo paso a un ciclo que muchos perciben como propicio para los cambios y las nuevas oportunidades. Como es habitual al comenzar un nuevo año, la astrología volvió a ocupar un lugar destacado, con expertos que compartieron sus lecturas como una guía simbólica para afrontar la rutina y los retos cotidianos.

Predicciones y horóscopo del Niño Prodigio para este hoy viernes, 20 de febrero

En ese escenario, durante la semana que inicia el 21 de febrero, Betty B. Mercado, sobrina del recordado Walter Mercado, reveló los números de la suerte dirigidos a quienes conservan la esperanza de ganar la lotería. Estas proyecciones fueron publicadas por El Nuevo Herald y organizadas de acuerdo con cada signo del zodiaco.

Así, los primeros compases del año avanzan marcados por una energía diferente, en la que la ilusión, la fe en el destino y el deseo de evolución personal se combinan con la expectativa de que el 2026 traiga consigo crecimiento, decisiones importantes y nuevas posibilidades.

Aries

Etapa favorable para realizar cambios en el hogar o pensar en una mudanza. La creatividad impulsa el éxito laboral y el amor se vive con intensidad. El atractivo personal se fortalece.

Números de suerte: 17, 9, 12.

Tauro

Continúan los procesos de transformación y cambio de perspectiva. Conviene evitar decisiones sentimentales y confrontaciones, esperando mayor claridad antes de expresarse.

Números de suerte: 32, 19, 25.

Géminis

Se abre un nuevo ciclo donde la estabilidad emocional y la familia toman protagonismo. El hogar será clave para mejorar y el amor se pondrá a prueba, fortaleciéndose si es auténtico.

Números de suerte: 23, 7, 12.

Cáncer

Momento para dejar el pasado atrás en asuntos del corazón. La conexión espiritual cobra importancia en las relaciones y se recomienda cuidar las palabras en pareja.

Números de suerte: 17, 21, 5.

Leo

Situaciones pendientes del pasado regresan para cerrarse definitivamente. En lo laboral, conviene actuar con prudencia y aceptar el apoyo de personas cercanas.

Números de suerte: 24, 12, 17.

Virgo

Mayor conciencia y cautela en el manejo del dinero. Surgen oportunidades favorables para el entorno familiar y llegan buenas noticias a través de alguien especial.

Números de suerte: 5, 17, 3.

Estas son las combinaciones con las que podría ganar la lotería. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra

Es importante vencer el miedo para aprovechar nuevas oportunidades. Los viajes y proyectos en el extranjero se ven bien aspectados, al igual que el amor.

Números de suerte: 36, 24, 4.

Escorpio

El éxito se consolida al dejar atrás viejos hábitos y abrirse a consejos. Habrá reconocimiento y recompensas por el esfuerzo realizado.

Números de suerte: 13, 6, 1.

Sagitario

Ingresos inesperados traen bienestar. Buen momento para disfrutar, cuidar la salud y mantener una actitud positiva y llena de energía.

Números de suerte: 21, 18, 9.

Capricornio

Se presentan retos y ofertas que mejoran la economía. El trabajo rinde frutos, aunque se recomienda atención a los detalles. El amor fluye favorablemente.

Números de suerte: 33, 9, 21.

Acuario

Se intensifican los deseos de viajar y aprender. Los desplazamientos y contactos abren nuevas puertas, y las soluciones llegan incluso a través de los sueños.

Números de suerte: 42, 21, 2.

Piscis

Cuidar la salud física y mental será fundamental. La familia requiere apoyo y la economía muestra mayor estabilidad pese a dudas pasajeras en el amor.

Números de suerte: 25, 13, 18.