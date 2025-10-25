Números de la suerte de Walter Mercado para el domingo 26 de octubre: predicciones para los signos

El legado de Walter Mercado continúa vivo entre sus seguidores, quienes siguen encontrando inspiración en sus mensajes llenos de sabiduría y esperanza. Aunque el recordado astrólogo ya no esté presente, su familia ha mantenido viva su esencia y su aporte al mundo espiritual.

Para este domingo 26 de octubre, El Nuevo Herald destacó que fue Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora del maestro, quien fue una de las que asumió la tarea de compartir las predicciones del día, ofreciendo a cada signo una guía especial para enfrentar la jornada.

El comienzo de esta nueva etapa, marcado por el avance del décimo mes del año, representa un momento ideal para la renovación y el cambio. Las energías astrales impulsan a mantenerse abiertos, receptivos y preparados para aprovechar las oportunidades que el destino ponga en el camino.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La Luna en Sagitario le impulsa a actuar desde la sinceridad y la intuición. Es momento de expresar lo que siente con claridad y avanzar sin miedo. Confíe en su energía interior y deje que su fuego le guíe. Su afirmación de hoy: “Actúo con valentía. Mi fuego, mi luz guía sin herir”.

Números de suerte: 3, 26, 11.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Este día le invita a soltar el miedo al cambio. Aunque busca estabilidad, descubrirá crecimiento en lo desconocido. Atrévase a explorar nuevos caminos y pensamientos. Su afirmación de hoy: “Mi estabilidad nace de mi flexibilidad”.

Números de suerte: 9, 19, 46.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Su curiosidad está en su punto más alto. Aproveche el día para aprender, conversar o reflexionar. No todas las respuestas llegan rápido, y eso también enseña. Su afirmación de hoy: “Mis palabras son puentes. Mi mente se abre sin miedo”.

Números de suerte: 13, 29, 6.

La jornada estará marcada por energías favorables para tomar decisiones importantes, resolver pendientes y abrir paso a nuevos comienzos. | Foto: Agencia 123rf

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Es momento de limpiar su entorno y sus emociones. Libérese de lo que pesa y deje espacio para lo nuevo. Su intuición sabrá qué conservar y qué soltar. Su afirmación de hoy: “Mi hogar es sagrado. Limpio con amor lo que ya no me nutre”.

Números de suerte: 8, 49, 42.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Su voz cobra fuerza y sinceridad. Hable desde el corazón y exprese lo que había callado. Su autenticidad le abrirá nuevas puertas. Su afirmación de hoy: “Mi voz es medicina. Expreso con luz lo que antes callaba”.

Números de suerte: 21, 22, 40.

Virgo (22 de agosto - 21 de sept.)

Deje a un lado el control y permita que las cosas fluyan. A veces el orden nace del caos. Relájese y confíe en el proceso. Su afirmación de hoy “Suelto el control. La improvisación también es sabiduría”.

Números de suerte: 50, 43, 17.

Libra (22 de sept. - 22 de oct.)

Hoy encuentra equilibrio al ser fiel a usted mismo. La Luna en Sagitario le recuerda que la armonía nace de la autenticidad, no de complacer a otros. Atrévase a elegirse sin culpa y priorice su verdad. Su afirmación de hoy: “Me elijo sin culpa. Mi equilibrio comienza en mi autenticidad”.

Números de suerte: 9, 60, 47.

Escorpio (23 de oct. - 20 de nov.)

Es momento de soltar lo que duele. La Luna en Sagitario le invita a liberar miedos y resentimientos. Al aceptar la verdad, encuentra paz y transformación. Su afirmación de hoy: “Mis dudas se transforman en claridad”.

Números de suerte: 54, 38, 10.

Sagitario (21 de nov. - 20 de dic.)

Su energía se expande bajo su propia luna. Es un día ideal para compartir, inspirar y reafirmar su camino. Todo lo que haga con alegría se multiplicará. Su afirmación de hoy: “Soy expansión encarnada. Mi alegría es mi brújula”.

Números de suerte: 29, 36, 51.

Capricornio (21 de dic. - 18 de ene.)

Revise sus metas desde el corazón. La Luna en Sagitario le impulsa a conectar su disciplina con su propósito. No todo crecimiento implica más trabajo, a veces es más libertad. Su afirmación de hoy: “Redefino mi ambición con propósito”.

Números de suerte: 41, 22, 31.

Astrólogo Walter Mercado | Foto: Getty Images

Acuario (19 de ene. - 17 de feb.)

Sus ideas fluyen y pueden hacerse realidad si las comparte. Exprese también lo que siente, su revolución comienza dentro de usted. Su afirmación de hoy: “Mis ideas elevan, pero mi corazón sostiene”.

Números de suerte: 32, 6, 28.

Piscis (18 de feb. - 19 de marzo)

Su intuición le guía con claridad. Hoy puede tomar decisiones que antes evitaba. Confíe en su sensibilidad, ella le muestra el camino correcto. Su afirmación de hoy: “Mi intuición es una flecha. Disparo hacia lo que me libera”.