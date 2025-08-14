Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para el jueves, 14 de agosto; reveló las cifras que traerían fortuna
La energía se alinea para favorecer ciertas áreas de la vida, desde las finanzas y el amor hasta el bienestar emocional.
En el mundo del esoterismo, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como la del recordado astrólogo Walter Mercado, cuya voz y predicciones se convirtieron en un referente para millones de personas. Hoy, su legado continúa vivo gracias a Betty B. Mercado, su sobrina y colaboradora, quien sigue transmitiendo los mensajes astrológicos que tantos esperan con entusiasmo.
Para esta ocasión, ha revelado las cifras que, según la astrología, podrían atraer fortuna y prosperidad durante el jueves, 14 de agosto.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Jornada propicia para demostrar talentos y despejar dudas ajenas. La claridad emocional será aliada: conviene hablar con franqueza y no decidir bajo presión.
Números de suerte: 2, 14, 50.
Tauro (20 de abril – 21 de mayo)
Atención a figuras de autoridad que pretendan imponer su voluntad. Analizar con calma permitirá priorizar lo esencial y posponer lo accesorio.
Números de suerte: 30, 9, 18.
Géminis (22 de mayo – 20 de junio)
Se consolida la estabilidad en el amor y en lo profesional. Alejándose del engaño, conviene recargar energías y cultivar pensamientos constructivos.
Números de suerte: 7, 11, 25.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
La discreción rinde frutos. Decisiones importantes requieren escuchar la intuición y cerrar asuntos pendientes sin dilaciones.
Números de suerte: 1, 33, 26.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
La vida espiritual ilumina el camino. El presente aclara situaciones del pasado y favorece la estabilidad afectiva que se ha buscado.
Números de suerte: 9, 44, 21.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Se abren horizontes en trabajo, proyectos y creatividad. Noticias del exterior impulsan a seguir adelante; el objetivo mayor es ser feliz mientras se avanza.
Números de suerte: 5, 46, 29.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El magnetismo personal destaca. Puede retornar un amor del pasado; paciencia y ritmo adecuado evitarán excesos y decisiones apresuradas.
Números de suerte: 15, 1, 32.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tomar distancia de personas que restan energía será clave. Enfoque en el hogar y la familia; activar la creatividad para renovar ambientes.
Números de suerte: 8, 10, 4.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La vida social cobra fuerza. Aliados y familiares facilitan que eventos y proyectos prosperen si se coordinan esfuerzos.
Números de suerte: 33, 14, 7.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Tiempo de salir del estancamiento y explorar lo nuevo. Con la racha favorable, lo difícil se vuelve más accesible.
Números de suerte: 46, 7, 6.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
El talento impulsa hacia metas más altas. La honestidad fortalece amistades; una mentalidad renovada ayuda a superar pequeños contratiempos.
Números de suerte: 1, 19, 20.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Conviene relajarse y estudiar alternativas antes de resolver temas financieros. Observación y prudencia aseguran pasos firmes.
Números de suerte: 8, 17, 40.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.