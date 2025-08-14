Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el jueves, 14 de agosto; reveló las cifras que traerían fortuna

La energía se alinea para favorecer ciertas áreas de la vida, desde las finanzas y el amor hasta el bienestar emocional.

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

14 de agosto de 2025, 10:39 a. m.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.

En el mundo del esoterismo, pocas figuras han dejado una huella tan profunda como la del recordado astrólogo Walter Mercado, cuya voz y predicciones se convirtieron en un referente para millones de personas. Hoy, su legado continúa vivo gracias a Betty B. Mercado, su sobrina y colaboradora, quien sigue transmitiendo los mensajes astrológicos que tantos esperan con entusiasmo.

Para esta ocasión, ha revelado las cifras que, según la astrología, podrían atraer fortuna y prosperidad durante el jueves, 14 de agosto.

Walter Mercado.
Walter Mercado.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Jornada propicia para demostrar talentos y despejar dudas ajenas. La claridad emocional será aliada: conviene hablar con franqueza y no decidir bajo presión.

Números de suerte: 2, 14, 50.

Tauro (20 de abril – 21 de mayo)

Atención a figuras de autoridad que pretendan imponer su voluntad. Analizar con calma permitirá priorizar lo esencial y posponer lo accesorio.

Números de suerte: 30, 9, 18.

Géminis (22 de mayo – 20 de junio)

Se consolida la estabilidad en el amor y en lo profesional. Alejándose del engaño, conviene recargar energías y cultivar pensamientos constructivos.

Números de suerte: 7, 11, 25.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La discreción rinde frutos. Decisiones importantes requieren escuchar la intuición y cerrar asuntos pendientes sin dilaciones.

Números de suerte: 1, 33, 26.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La vida espiritual ilumina el camino. El presente aclara situaciones del pasado y favorece la estabilidad afectiva que se ha buscado.

Números de suerte: 9, 44, 21.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se abren horizontes en trabajo, proyectos y creatividad. Noticias del exterior impulsan a seguir adelante; el objetivo mayor es ser feliz mientras se avanza.

Números de suerte: 5, 46, 29.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El magnetismo personal destaca. Puede retornar un amor del pasado; paciencia y ritmo adecuado evitarán excesos y decisiones apresuradas.

Números de suerte: 15, 1, 32.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tomar distancia de personas que restan energía será clave. Enfoque en el hogar y la familia; activar la creatividad para renovar ambientes.

Números de suerte: 8, 10, 4.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La vida social cobra fuerza. Aliados y familiares facilitan que eventos y proyectos prosperen si se coordinan esfuerzos.

Números de suerte: 33, 14, 7.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tiempo de salir del estancamiento y explorar lo nuevo. Con la racha favorable, lo difícil se vuelve más accesible.

Números de suerte: 46, 7, 6.

Esta predicción es ideal para quienes creen en el poder de los astros y la magia de los números.
Esta predicción es ideal para quienes creen en el poder de los astros y la magia de los números.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El talento impulsa hacia metas más altas. La honestidad fortalece amistades; una mentalidad renovada ayuda a superar pequeños contratiempos.

Números de suerte: 1, 19, 20.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Conviene relajarse y estudiar alternativas antes de resolver temas financieros. Observación y prudencia aseguran pasos firmes.

Números de suerte: 8, 17, 40.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

