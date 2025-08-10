Números de la suerte de Walter Mercado para el lunes, 11 de agosto; habrá suerte en el amor y los negocios

Según la tradición astrológica, este lunes 11 de agosto estará marcado por una influencia astrológica especial que abre el camino a nuevos comienzos, impulsa el crecimiento personal y despierta la creatividad.

La jornada se presenta como una oportunidad para asumir retos con determinación, mantenerse abierto a oportunidades inesperadas y conservar una actitud optimista frente a los cambios que puedan presentarse.

Esta interpretación se enmarca en la filosofía espiritual que durante décadas difundió el recordado astrólogo Walter Mercado y que, en la actualidad, continúa transmitiendo su sobrina, Betty B. Mercado.

El movimiento planetario proyecta un escenario favorable para dar pasos firmes hacia metas tanto personales como profesionales, motivando a actuar con confianza y a aprovechar cada circunstancia como parte del proceso de evolución.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

De acuerdo con información de El Nuevo Herald, cada signo del zodiaco contará con un mensaje particular y una serie de números de la suerte.

Estas recomendaciones no solo buscan orientar a quienes enfrentan decisiones relevantes, sino que también pueden ser vistas como un recurso para quienes confían en que los juegos de azar pueden servir como un canal para atraer prosperidad y buena fortuna.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Es momento de encontrar la paz en el entorno familiar, pues hay personas que necesitan apoyo y los arianos son los más capacitados para ayudar y tener las cosas bajo control.

Números de la suerte: 6, 10, 44.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Para este día, se debe ser consciente de qué no se deben descuidar las responsabilidades, sobre todo si se trata de darle orden al hogar. Por otro lado, las relaciones con hermanos o amigos cercanos se estrechan.

Números de la suerte: 31, 20,17.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio )

El hecho de qué mercurio, el regente, se encuentra directo, hace que el estado de ánimo de las personas de Géminis esté por todo lo alto. Por esta razón, podría recibir invitaciones y con suerte y organización podría cumplirlas todas.

Números de la suerte: 22, 18,39.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Hay que hacer un mayor esfuerzo para sobresalir en lo que sabe hacer mejor, ya que la mente estará brillante gracias a mercurio. En cuanto al amor, las horas de la noche son mágicas ya que podría encontrar a la persona correcta.

Números de la suerte: 50, 28,5.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Es un excelente día para gozar de la compañía de las amistades y de la familia. En cuanto al dinero y la abundancia todo se magnifica y los negocios se podrían volver más prósperos.

Números de la suerte: 33, 14,2.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Para este signo hay mucho autocontrol en este día. Por más de qué las personas lo intenten, nadie podrá sacarlo de control ya que tiene poder, autoridad y fuerza para mantener armonía y balance.

Números de la suerte: 19, 15,36.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de exponer los sentimientos sin miedo alguno, sobre todo si se trata de decírselo a su pareja, ya que es tiempo de qué lo saque de su interior para que se sienta mejor. Además debe tener en cuenta que no debe poner en un pedestal a nadie.

Números de la suerte: 9,35,51.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Las personas de este signo deben tener mucho cuidado con sus palabras y con lo que comunican, deben analizar muy bien lo que van a decir antes de hacerlo ya que pueden ofender y criticar sin darse cuenta.

Números de la suerte: 5, 11,32.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

En este día, se sentirá más vulnerable al amor y por más de qué trate ocultarlo no podrá evitar que las demás personas noten eso que quiere disimular. Por otro lado, algunas oportunidades llegarán y abrirán sus puertas.

Números de la suerte: 35, 12,8.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Este día se lo toma el romance. Si las personas de este signo cuentan con pareja, podrán vivir un día inolvidable junto a su ser amado y si estás soltero, podría sentir un flechazo.

Números de la suerte: 17,6,23.

Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Es hora de una nueva aventura a nivel laboral. Mercurio muestra luz verde para dejar a un lado el miedo al fracaso y decirle que sí a nuevas aventuras profesionales que le permitirán gozar de buena suerte y prosperidad.

Números de la suerte: 44, 14,3.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

La confianza será parte de este día y las personas podrían abrir su corazón y contarle intimidades que deberá guardar como un secreto muy profundo o algo sagrado. Por otro lado deberá cuidar muy bien sus amistades.