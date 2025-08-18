Números de la suerte de Walter Mercado para el lunes 18 de agosto; estas serían las balotas ganadoras de la lotería

El legado de Walter Mercado continúa vivo gracias a la labor de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día comparte el horóscopo y los números de la suerte que cautivan a miles de seguidores.

En esta ocasión, las predicciones para el lunes 18 de agosto llegan acompañadas de consejos prácticos y de combinaciones numéricas que, según la tradición astrológica, podrían atraer fortuna en los juegos de azar.

El mensaje de los astros no solo busca orientar a cada signo en el amor, la salud y el trabajo, sino también brindar la esperanza de que la suerte puede estar de su lado en el momento menos esperado.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Nueva actitud y determinación. Se favorece poner en marcha ideas postergadas y cortar con dinámicas que restan.

Números de la suerte: 6, 15, 1.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La seguridad personal gana terreno. Buen día para ordenar finanzas y dar pasos firmes en el amor.

Números de la suerte: 43, 20, 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hogar y familia toman relevancia. Conviene predicar con el ejemplo y explorar oportunidades laborales.

Números de la suerte: 29, 25, 19.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cambios positivos en puerta, aunque no lo parezcan al inicio. Proyecto aplazado que conviene activar.

Números de la suerte: 12, 7, 2.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Crecimiento personal y enfoque en el bienestar. Se sugiere celebrar los logros y programarse para el éxito.

Números de la suerte: 5, 30, 9.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Atención a papeles, contratos y decisiones formales. Prudencia, análisis y sinceridad al comunicar.

Números de la suerte: 1, 8, 33.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El amor recibe luz verde. Paciencia, equilibrio y apertura a apoyos de personas serias y espirituales.

Números de la suerte: 8, 14, 20.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Interés por arte y cultura. Jornada social propicia para reconectar y activar proyectos creativos.

Números de la suerte: 11, 22, 15.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Impulso para liderar y defender objetivos. Se recomienda explorar caminos nuevos con optimismo.

Números de la suerte: 6, 13, 42.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La vida afectiva toma otro rumbo. Prudencia con promesas y aprendizaje de experiencias pasadas.

Números de la suerte: 7, 14, 10.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Prioridad a la salud integral. Buen momento para hábitos conscientes y afirmaciones de energía positiva.

Números de la suerte: 32, 39, 16.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Planificación y autoestima en alza. Surgen horizontes nuevos; conviene valorar talentos y tiempo.

Números de la suerte: 28, 8, 29.