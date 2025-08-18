Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para el lunes 18 de agosto; estas serían las balotas ganadoras de la lotería
Este horóscopo promete ser una herramienta de motivación y buena energía para iniciar la semana.
El legado de Walter Mercado continúa vivo gracias a la labor de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien cada día comparte el horóscopo y los números de la suerte que cautivan a miles de seguidores.
En esta ocasión, las predicciones para el lunes 18 de agosto llegan acompañadas de consejos prácticos y de combinaciones numéricas que, según la tradición astrológica, podrían atraer fortuna en los juegos de azar.
El mensaje de los astros no solo busca orientar a cada signo en el amor, la salud y el trabajo, sino también brindar la esperanza de que la suerte puede estar de su lado en el momento menos esperado.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Nueva actitud y determinación. Se favorece poner en marcha ideas postergadas y cortar con dinámicas que restan.
Números de la suerte: 6, 15, 1.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La seguridad personal gana terreno. Buen día para ordenar finanzas y dar pasos firmes en el amor.
Números de la suerte: 43, 20, 15.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Hogar y familia toman relevancia. Conviene predicar con el ejemplo y explorar oportunidades laborales.
Números de la suerte: 29, 25, 19.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Cambios positivos en puerta, aunque no lo parezcan al inicio. Proyecto aplazado que conviene activar.
Números de la suerte: 12, 7, 2.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Crecimiento personal y enfoque en el bienestar. Se sugiere celebrar los logros y programarse para el éxito.
Números de la suerte: 5, 30, 9.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Atención a papeles, contratos y decisiones formales. Prudencia, análisis y sinceridad al comunicar.
Números de la suerte: 1, 8, 33.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
El amor recibe luz verde. Paciencia, equilibrio y apertura a apoyos de personas serias y espirituales.
Números de la suerte: 8, 14, 20.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Interés por arte y cultura. Jornada social propicia para reconectar y activar proyectos creativos.
Números de la suerte: 11, 22, 15.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Impulso para liderar y defender objetivos. Se recomienda explorar caminos nuevos con optimismo.
Números de la suerte: 6, 13, 42.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
La vida afectiva toma otro rumbo. Prudencia con promesas y aprendizaje de experiencias pasadas.
Números de la suerte: 7, 14, 10.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Prioridad a la salud integral. Buen momento para hábitos conscientes y afirmaciones de energía positiva.
Números de la suerte: 32, 39, 16.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Planificación y autoestima en alza. Surgen horizontes nuevos; conviene valorar talentos y tiempo.
Números de la suerte: 28, 8, 29.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.