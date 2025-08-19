Números de la suerte de Walter Mercado para el martes 19 de agosto; cifras cargadas de suerte para el azar

Walter Mercado se posicionó como uno de los astrólogos más influyentes de Latinoamérica, destacando con sus predicciones y lecturas. El recuerdo de esta figura sigue vigente gracias al esfuerzo constante de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien diariamente transmite el horóscopo junto con los números de la suerte que inspiran a miles de fieles seguidores.

Para el 19 de agosto, según recoge El Nuevo Herald, las predicciones llegan cargadas de orientación práctica y de combinaciones numéricas que tendrían el poder de abrir caminos hacia la prosperidad en el ámbito de los juegos de azar.

Este espacio intenta darle una nueva visión a los creyentes de la astrología, brindando oportunidades en ámbitos económicos y personales para tomar decisiones audaces. Cada persona se podrá guiar de lo que arrojan estas prácticas, tal y como lo comparte la familiar de Walter Mercado.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La creatividad estará a flor de piel, ideal para redecorar, iniciar proyectos y compartir con hijos o personas jóvenes que aportarán alegría.

Números: 13, 2, 6

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La energía creativa te impulsa a innovar, pero podrías descuidar a tu pareja. Involúcrala en tus planes para evitar tensiones.

Números: 17, 8, 30

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Encontrarás un refugio espiritual que te ayudará a ordenar tu mente. En lo económico, controla gastos innecesarios.

Números: 9, 14, 7

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

El ambiente se vuelve armonioso y la generosidad fluye. Cupido podría sorprenderte con un romance inesperado.

Números: 8, 21, 36

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Es momento de disfrutar viajes cortos y actividades sociales. Si estás soltero, surgirán oportunidades amorosas. Precaución al conducir.

Números: 2, 7, 5

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Tu lado espiritual se fortalece. Dejas atrás rencores y descubres la satisfacción de ayudar y perdonar.

Números: 10, 15, 3

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Te rodearás de personas influyentes que apoyan tus proyectos. La pasión y el romance se intensifican en tu vida amorosa.

Números: 11, 3, 40

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Habla con calma para hacerte entender. Los viajes cortos y los reencuentros con familiares o amigos serán positivos.

Números: 5, 12, 41

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Momentos propicios para reconciliaciones y encuentros familiares. La relación con tu pareja se profundiza, aunque con algo de celos.

Números: 9, 20, 35

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Querrás embellecer tu entorno, pero evita gastos superficiales. Prioriza inversiones prácticas y útiles.

Números: 22, 20, 1

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Es un buen momento para cuidar la salud. El ejercicio y la disciplina darán excelentes resultados. Una reunión social destacará tus talentos.

Números: 45, 5, 18

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Brillas con un encanto especial que favorece tu vida social y artística. La energía te permitirá iniciar proyectos creativos con éxito.

Números: 10, 2, 26