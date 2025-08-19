Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para el martes 19 de agosto; cifras cargadas de suerte para el azar
El astrólogo partió del plano terrenal, pero su legado sigue vigente entre sus fieles seguidores.
Walter Mercado se posicionó como uno de los astrólogos más influyentes de Latinoamérica, destacando con sus predicciones y lecturas. El recuerdo de esta figura sigue vigente gracias al esfuerzo constante de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien diariamente transmite el horóscopo junto con los números de la suerte que inspiran a miles de fieles seguidores.
Para el 19 de agosto, según recoge El Nuevo Herald, las predicciones llegan cargadas de orientación práctica y de combinaciones numéricas que tendrían el poder de abrir caminos hacia la prosperidad en el ámbito de los juegos de azar.
Este espacio intenta darle una nueva visión a los creyentes de la astrología, brindando oportunidades en ámbitos económicos y personales para tomar decisiones audaces. Cada persona se podrá guiar de lo que arrojan estas prácticas, tal y como lo comparte la familiar de Walter Mercado.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
La creatividad estará a flor de piel, ideal para redecorar, iniciar proyectos y compartir con hijos o personas jóvenes que aportarán alegría.
Números: 13, 2, 6
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
La energía creativa te impulsa a innovar, pero podrías descuidar a tu pareja. Involúcrala en tus planes para evitar tensiones.
Números: 17, 8, 30
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
Encontrarás un refugio espiritual que te ayudará a ordenar tu mente. En lo económico, controla gastos innecesarios.
Números: 9, 14, 7
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
El ambiente se vuelve armonioso y la generosidad fluye. Cupido podría sorprenderte con un romance inesperado.
Números: 8, 21, 36
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
Es momento de disfrutar viajes cortos y actividades sociales. Si estás soltero, surgirán oportunidades amorosas. Precaución al conducir.
Números: 2, 7, 5
Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)
Tu lado espiritual se fortalece. Dejas atrás rencores y descubres la satisfacción de ayudar y perdonar.
Números: 10, 15, 3
Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)
Te rodearás de personas influyentes que apoyan tus proyectos. La pasión y el romance se intensifican en tu vida amorosa.
Números: 11, 3, 40
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)
Habla con calma para hacerte entender. Los viajes cortos y los reencuentros con familiares o amigos serán positivos.
Números: 5, 12, 41
Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)
Momentos propicios para reconciliaciones y encuentros familiares. La relación con tu pareja se profundiza, aunque con algo de celos.
Números: 9, 20, 35
Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)
Querrás embellecer tu entorno, pero evita gastos superficiales. Prioriza inversiones prácticas y útiles.
Números: 22, 20, 1
Acuario (19 de enero - 17 de febrero)
Es un buen momento para cuidar la salud. El ejercicio y la disciplina darán excelentes resultados. Una reunión social destacará tus talentos.
Números: 45, 5, 18
Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)
Brillas con un encanto especial que favorece tu vida social y artística. La energía te permitirá iniciar proyectos creativos con éxito.
Números: 10, 2, 26
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.