Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para el miércoles, 13 de agosto; estas combinaciones ganarían el chance
La prosperidad no depende solo del azar, sino también de la disposición a tomar decisiones y aprovechar el momento indicado.
El legado de Walter Mercado continúa iluminando a millones de seguidores en todo el mundo gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien mantiene viva la tradición de compartir predicciones, mensajes de reflexión y combinaciones numéricas que, según los astros, podrían atraer fortuna.
Este miércoles, 13 de agosto, el horóscopo llega cargado de energía y consejos que, además de inspirar, podrían convertirse en una valiosa guía para quienes buscan un golpe de suerte en el chance.
Aries (20 de marzo - 18 de abril)
La energía familiar se fortalece y es momento de enmendar errores del pasado. La fe y la oración serán aliadas para alejar lo negativo.
Números de suerte: 21, 19, 6.
Tauro (19 de abril - 19 de mayo)
La fantasía se disipa y la realidad toma protagonismo. La mente se expande y surgen descubrimientos inesperados.
Números de suerte: 3, 42, 15.
Géminis (20 de mayo - 19 de junio)
Adaptarse a las circunstancias traerá frutos. Una valiosa ayuda externa podría impulsar grandes logros.
Números de suerte: 13, 4, 44.
Cáncer (20 de junio - 21 de julio)
La independencia es clave. Es momento de liberarse de ataduras y confiar en el poder personal.
Números de suerte: 16, 20, 8.
Leo (22 de julio - 21 de agosto)
El magnetismo personal está en su punto más alto. Proyectos laborales o académicos podrían concretarse.
Números de suerte: 28, 3, 19.
Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)
Aunque los problemas puedan rodear, la fortaleza para resolverlos será notable. Una persona mayor requerirá atención.
Números de suerte: 7, 12, 39.
Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)
Evitar comentarios sobre terceros será esencial. Las personas seguras y espirituales se convertirán en inspiración.
Números de suerte: 15, 25, 47.
Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)
Es momento de cuidar las finanzas y ajustar el presupuesto. La comunicación clara será fundamental.
Números de suerte: 29, 16, 37.
Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)
Cerrar ciclos y defender derechos personales abrirá el camino a lo mejor.
Números de suerte: 29, 8, 31.
Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)
La rutina debe romperse con actividades que despierten talentos. Es tiempo de reconectar con seres queridos.
Números de suerte: 26, 10, 35.
Acuario (19 de enero - 17 de febrero)
Cambios familiares podrían modificar el presupuesto. La prudencia será clave para evitar excesos.
Números de suerte: 1, 45, 32.
Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)
Liberarse de relaciones perjudiciales abrirá espacio a nuevas oportunidades. La confianza en el poder personal será vital.
Números de suerte: 17, 2, 11.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.