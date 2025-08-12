Números de la suerte de Walter Mercado para el miércoles, 13 de agosto; estas combinaciones ganarían el chance

El legado de Walter Mercado continúa iluminando a millones de seguidores en todo el mundo gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien mantiene viva la tradición de compartir predicciones, mensajes de reflexión y combinaciones numéricas que, según los astros, podrían atraer fortuna.

Este miércoles, 13 de agosto, el horóscopo llega cargado de energía y consejos que, además de inspirar, podrían convertirse en una valiosa guía para quienes buscan un golpe de suerte en el chance.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La energía familiar se fortalece y es momento de enmendar errores del pasado. La fe y la oración serán aliadas para alejar lo negativo.

Números de suerte: 21, 19, 6.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La fantasía se disipa y la realidad toma protagonismo. La mente se expande y surgen descubrimientos inesperados.

Números de suerte: 3, 42, 15.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Adaptarse a las circunstancias traerá frutos. Una valiosa ayuda externa podría impulsar grandes logros.

Números de suerte: 13, 4, 44.

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La independencia es clave. Es momento de liberarse de ataduras y confiar en el poder personal.

Números de suerte: 16, 20, 8.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El magnetismo personal está en su punto más alto. Proyectos laborales o académicos podrían concretarse.

Números de suerte: 28, 3, 19.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Aunque los problemas puedan rodear, la fortaleza para resolverlos será notable. Una persona mayor requerirá atención.

Números de suerte: 7, 12, 39.

Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Evitar comentarios sobre terceros será esencial. Las personas seguras y espirituales se convertirán en inspiración.

Números de suerte: 15, 25, 47.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Es momento de cuidar las finanzas y ajustar el presupuesto. La comunicación clara será fundamental.

Números de suerte: 29, 16, 37.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Cerrar ciclos y defender derechos personales abrirá el camino a lo mejor.

Números de suerte: 29, 8, 31.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La rutina debe romperse con actividades que despierten talentos. Es tiempo de reconectar con seres queridos.

Números de suerte: 26, 10, 35.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Cambios familiares podrían modificar el presupuesto. La prudencia será clave para evitar excesos.

Números de suerte: 1, 45, 32.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Liberarse de relaciones perjudiciales abrirá espacio a nuevas oportunidades. La confianza en el poder personal será vital.

Números de suerte: 17, 2, 11.