Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el miércoles, 13 de agosto; estas combinaciones ganarían el chance

La prosperidad no depende solo del azar, sino también de la disposición a tomar decisiones y aprovechar el momento indicado.

Redacción Gente
13 de agosto de 2025, 1:09 a. m.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado.
Pese a que falleció hace varios años, miles de personas confían en las predicciones realizadas por Walter Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

El legado de Walter Mercado continúa iluminando a millones de seguidores en todo el mundo gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien mantiene viva la tradición de compartir predicciones, mensajes de reflexión y combinaciones numéricas que, según los astros, podrían atraer fortuna.

Este miércoles, 13 de agosto, el horóscopo llega cargado de energía y consejos que, además de inspirar, podrían convertirse en una valiosa guía para quienes buscan un golpe de suerte en el chance.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo. | Foto: Getty Images / Montaje. Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

La energía familiar se fortalece y es momento de enmendar errores del pasado. La fe y la oración serán aliadas para alejar lo negativo.

Números de suerte: 21, 19, 6.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
3. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La fantasía se disipa y la realidad toma protagonismo. La mente se expande y surgen descubrimientos inesperados.

Números de suerte: 3, 42, 15.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Adaptarse a las circunstancias traerá frutos. Una valiosa ayuda externa podría impulsar grandes logros.

Números de suerte: 13, 4, 44.

Contexto: Los números de la suerte para cada signo del horóscopo chino; traerían el triunfo en la lotería en la segunda semana de agosto, según la IA

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

La independencia es clave. Es momento de liberarse de ataduras y confiar en el poder personal.

Números de suerte: 16, 20, 8.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

El magnetismo personal está en su punto más alto. Proyectos laborales o académicos podrían concretarse.

Números de suerte: 28, 3, 19.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Aunque los problemas puedan rodear, la fortaleza para resolverlos será notable. Una persona mayor requerirá atención.

Números de suerte: 7, 12, 39.

Walter Mercado
Gran parte del reconocimiento que tuvo mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Evitar comentarios sobre terceros será esencial. Las personas seguras y espirituales se convertirán en inspiración.

Números de suerte: 15, 25, 47.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Es momento de cuidar las finanzas y ajustar el presupuesto. La comunicación clara será fundamental.

Números de suerte: 29, 16, 37.

Contexto: Los 3 signos del horóscopo chino con mayor probabilidad de encontrar el amor en agosto, según la inteligencia artificial

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Cerrar ciclos y defender derechos personales abrirá el camino a lo mejor.

Números de suerte: 29, 8, 31.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

La rutina debe romperse con actividades que despierten talentos. Es tiempo de reconectar con seres queridos.

Números de suerte: 26, 10, 35.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Cambios familiares podrían modificar el presupuesto. La prudencia será clave para evitar excesos.

Números de suerte: 1, 45, 32.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Liberarse de relaciones perjudiciales abrirá espacio a nuevas oportunidades. La confianza en el poder personal será vital.

Números de suerte: 17, 2, 11.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así alistan los preparativos para darle el último adiós

2. Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

3. Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

4. Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

5. América de Cali sufre inesperado resultado ante Fluminense en Copa Sudamericana: golpe en el Pascual

LEER MENOS

Noticias relacionadas

walter mercadoNúmerosSuerteHoróscoposignos del zodiacosignos zodiacales

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.