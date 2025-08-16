Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado, 16 de agosto; podrían hacerlo millonario

El legado del recordado astrólogo Walter Mercado sigue vivo a través de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, quien se ha encargado de continuar con la tradición de revelar diariamente los mensajes, consejos y números de la suerte para cada signo del zodiaco. Como cada jornada, este sábado 16 de agosto viene cargado de energía cósmica y de señales que podrían abrirle el camino a la fortuna.

Los números que acompañan a cada signo no son simples cifras al azar; forman parte de un compendio de vibraciones espirituales que, según la visión de Mercado, podrían marcar la diferencia entre un día común y una jornada cargada de sorpresas.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

El romance y la pasión cobran protagonismo. La creatividad se convierte en aliada para expresar sentimientos. Un consejo de una persona mayor aclarará dudas que han generado inquietud.

Números de suerte: 20, 10, 3.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

La determinación y la claridad mental serán claves. Surgen problemas, pero la fortaleza interior permite enfrentarlos sin miedo. Su lado solidario se activa en beneficio de otros.

Números de suerte: 12, 4, 7.

Géminis (22 de mayo – 20 de junio)

La indecisión podría complicar la vida sentimental. La recomendación es buscar calma y meditación para encontrar respuestas.

Números de suerte: 28, 14, 9.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Llegan nuevas oportunidades. Es momento de aceptar invitaciones y atreverse a lo desconocido.

Números de suerte: 15, 39, 1.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Pruebas en el amor ponen a prueba la paciencia. Compromisos familiares y laborales exigen equilibrio.

Números de suerte: 1, 4, 15.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

La dualidad entre el trabajo y la familia obliga a priorizar. La organización será fundamental para avanzar.

Números de suerte: 21, 36, 19.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La curiosidad se enciende y motiva cambios de imagen. La autenticidad se convierte en su mejor carta de presentación.

Números de suerte: 18, 33, 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los cambios llegan con fuerza. Quien sembró con esfuerzo recogerá frutos, mientras que otros deberán comenzar de nuevo.

Números de suerte: 16, 20, 3.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Una decisión sentimental no puede esperar más. La salud mejora de manera sorpresiva.

Números de suerte: 51, 28, 36.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

El exceso de preocupación puede afectar el bienestar. Es momento de delegar y organizarse.

Números de suerte: 28, 14, 5.

Predicciones del horóscopo de Walter Mercado. | Foto: Getty

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El orden en las finanzas será clave. Una respuesta inesperada traerá alivio y nuevas posibilidades.

Números de suerte: 34, 25, 7.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La expresión escrita será una vía para compartir sentimientos. La vida social se activa con entusiasmo y buenas noticias.

Números de suerte: 44, 12, 8.