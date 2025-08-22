Suscribirse

Gente

Números de la suerte de Walter Mercado para el sábado 23 de agosto; el fin de semana promete una gran fortuna

Las cifras compartidas por el astrólogo son unas de las más confiables para los amantes del mundo de la adivinación.

23 de agosto de 2025, 2:04 a. m.
Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina.
Para el sábado, 23 de agosto, Betty B. Mercado, sobrina de Walter Mercado y la encargada de continuar con su legado astrológico, compartió el horóscopo y los números de la suerte para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

En esta oportunidad se invita a estar pendiente a las posibles combinaciones para triunfar en juegos de azar.

Walter Mercado
Aries: 21 de marzo – 19 de abril

Tendrá que usar sabiamente sus energías y resaltar la creatividad que vive en su interior. Puede ser beneficio participar en actividades grupales como grupos de apoyo o proyectos comunitarios.

Números de suerte: 30, 7, 48.

Tauro: 20 de abril – 20 de mayo

No tome riesgos a nivel laboral, podrían traer consecuencias negativas. Si una persona tiene la confianza de contarle un secreto, no traicione su confianza.

Números de suerte: 15, 17, 47.

Géminis: 21 de mayo – 20 de junio

Si es posible, mantén gase activo a nivel físico en los próximos días, esto será beneficioso para su salud.

Números de suerte: 9, 13, 24.

Cáncer: 21 de junio – 22 de julio

No deje que personas con mala energía se interpongan en la realización de sus actividades, en especial, si han tenido problemas en el pasado. Elimine de su vida todo lo que no le permite progresar.

Números de suerte: 27, 33, 10.

Leo: 23 de julio – 22 de agosto

Si tiene conflictos a nivel familiar es recomendable tomar el mando y buscar una pronta solución para evitar situaciones negativas en un futuro cercano. En el plano profesional, puede ser buen momento para tomar decisiones.

Números de suerte: 11, 50, 32.

Virgo: 23 de agosto – 22 de septiembre

Es posible que lleguen algunos gastos extra a su vida, tiene que organizarse para darle un buen manejo al dinero.

Números de suerte: 4, 25, 2.

Estos se convierten en una guía simbólica que inspira a quienes creen en el poder de los astros.
Libra: 23 de septiembre – 22 de octubre

No tome decisiones apresuradas sin tener en cuenta los riesgos que puede enfrentar, en especial en el ámbito económico. Si tiene alguna duda, consúltela con una persona de su confianza.

Números de suerte: 3, 20, 18.

Escorpio: 23 de octubre – 21 de noviembre

No se queje de los planes que no le salgan como esperaba, pueden estar salvándolo de un problema. Puede que reciba una llamada del extranjero, esta podría permitirle expandir sus horizontes.

Números de suerte: 41, 16, 31.

Sagitario: 22 de noviembre – 21 de diciembre

Acepten las oportunidades buenas que lleguen y confíe en sus personas más allegadas, podrían ayudarlo a salir de los problemas que viene enfrentando desde hace algún tiempo.

Números de suerte: 13, 41, 5.

Capricornio: 22 de diciembre – 19 de enero

Analice sus sueños y aspiraciones, puede motivarse para retomar algunas actividades que le traen paz y tranquilidad.

Números de suerte: 5, 8, 39.

Esta guía astrológica, inspirada en el legado de Walter Mercado, invita a estar atentos a las señales del universo.
Acuario: 20 de enero – 18 de febrero

Si tiene pareja o está en una relación, es muy posible que la persona le pida mayor atención, es importante analizar la situación, pues de esto podría depender el futuro en el ámbito amoroso.

Números de suerte: 18, 23, 19.

Piscis: 19 de febrero – 20 de marzo

Si pone en marcha las ideas de negocio que tiene, podría sorprenderse con los resultados. No dude de sus conocimientos y capacidades.

Números de suerte: 16, 5, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

