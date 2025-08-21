Números de la suerte de Walter Mercado para el viernes 22 de agosto; traerían una millonaria fortuna

Desde hace varias décadas, Walter Mercado es considerado como una de las estrellas más grandes en cuanto a lo que el mundo de la astrología respecta, pues a través de sus lecturas ha logrado conectar con millones de personas en el mundo, quienes se han identificado con sus predicciones.

Pese a que el astrólogo falleció el 2 de noviembre del 2019, su sobrina, Betty B. Mercado, se ha encargado de actualizar a sus seguidores, compartiendo el horóscopo y los números de la suerte, correspondientes para cada día.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Aries

Este signo brillará por tener una alta energía, la cual le servirá para recuperar todo lo que haya perdido a lo largo de los últimos meses con gran facilidad.

Números de suerte: 16, 4, 20.

Tauro

Este será un día para divertirse y aceptar alguna invitación que reciba por parte de su grupo de amigos o familia.

Números de suerte: 1, 45, 8.

Géminis

Si tiene alguna celebración, puede mostrar sus dotes de anfitrión y organizar un evento con las personas con las que más disfrute compartir.

Números de suerte: 17, 4, 32.

Cáncer

Está en el mejor momento para compartir sus sentimientos y hacerla saber a las personas el amor que les tiene. En cuanto al dinero, es importante no gastar más dinero del que posee.

Números de suerte: 50, 3, 12.

Leo

Es un día lleno de oportunidades financieras. Sin embargo, debe tener un buen control de sus finanzas para evitar caer en pérdidas que en el futuro le ocasionen problemas.

Números de suerte: 43, 22, 8.

Virgo

Puede ser un buen momento para arriesgarse a conquistar la persona de su interés, la suerte y la conexión podrían estar de su lado.

Números de suerte: 5, 23, 41.

Pese a que el astrólogo falleció hace algunos años, muchos confían en la información que comparte su sobrina. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Libra

Es el momento perfecto para poner en marcha proyectos que le traigan beneficios personales, pero que a su vez, ayuden a la comunidad y las personas que lo necesitan.

Números de suerte: 8, 21, 19.

Escorpio

Es la hora de mezclar el trabajo con las actividades que disfruta realizar y llegar a un punto medio, pues últimamente pudo haberse sentido agobiado con la carga laboral.

Números de suerte: 6, 30, 11.

Sagitario

Atrévase a vivir nuevas experiencias, esto le permitirá crear memorias con las personas que son importantes en su vida.

Números de suerte: 10, 4, 31.

Capricornio

Si tiene la oportunidad de planear u organizar un viaje, no lo desaproveche, es el momento ideal para darse un descanso de las situaciones que lo han venido preocupando.

Números de suerte: 7, 40, 27.

Esta jornada, deja que los astros sean una guía y que los números revelados por el universo acerquen a los creyentes a la fortuna. | Foto: Getty Images - AFP / Montaje: Semana

Acuario

Sea paciente con las personas de su alrededor, es importante tener en cuenta que no todos tiene las mismas necesidades.

Números de suerte: 38, 2, 19.

Piscis

Es el mejor momento para trabajar en equipo y enfocarse en cumplir con los pendientes y las metas a nivel laboral, podría tener excelentes resultados .

Números de suerte: 33, 28, 5.