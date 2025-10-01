Gente
Números de la suerte de Walter Mercado para este 1 de octubre: predicciones para los 12 signos a inicio de mes
El legado del astrólogo sigue vigente, dejando mensaje para este nuevo arranque de mes.
Walter Mercado de convirtió en una figura muy reconocida en la astrología internacional, cautivando con sus designios para cada signo. Pese a que murió en 2019, el famoso dejó una huella que sigue presente en sus fans.
Para mantener vivo ese legado, su sobrina Betty B. Mercado asumió la tarea de compartir con el público las enseñanzas y anotaciones que él dejó en vida. El Nuevo Herald recoge esta información, dándole a conocer día a día.
De hecho, para este 1 de octubre se dio a conocer el horóscopo correspondiente a los 12 signos del zodiaco, acompañado de los números de la suerte que podrían servir como guía para quienes participan en juegos de azar como la lotería o los chances.
Aries
Momento para dejar atrás lo que no aporta y abrirse a nuevas oportunidades. La creatividad estará en su punto más alto, favoreciendo proyectos y deseos personales. La vida social se activa, pero se recomienda moderación y responsabilidad.
Números: 1, 10, 16.
Tauro
La familia y el hogar serán prioridad. Se avecina prosperidad y estabilidad laboral con reconocimiento profesional. La salud mejora, aunque debe cuidar su equilibrio emocional.
Números: 37, 28, 14.
Géminis
Puede haber presiones laborales, pero es momento de liberarse de lo que genera ataduras emocionales. La paz interior vale más que cualquier ganancia material.
Números: 14, 33, 24.
Cáncer
Se amplían oportunidades y responsabilidades. El éxito profesional llega con organización. En el amor, se recomienda abrir el corazón y disfrutar de la reciprocidad.
Números: 44, 16, 3.
Leo
Es tiempo de asumir que la vida actual es resultado de elecciones pasadas. Se aconseja hacer cambios necesarios, aceptar consejos y mostrar gratitud hacia quienes apoyan.
Números: 30, 7, 29.
Virgo
Dejan de lado frustraciones y limitaciones. Surgen estudios, proyectos y experiencias propias que fortalecen talentos y habilidades.
Números: 48, 6, 25.
Libra
Es necesario completar estudios y aprovechar los talentos creativos. Se pide establecer bases sólidas tanto en lo económico como en lo emocional.
Números: 19, 4, 21.
Escorpio
La atención se centra en salud y trabajo. Habrá diplomacia y paciencia para lograr objetivos y destacar en el entorno profesional, inspirando a otros.
Números: 32, 15, 50.
Sagitario
Se fortalece y logra manejar con diplomacia a personas difíciles. Avanza con independencia hacia su destino. El amor llega sin ataduras y en lo económico pueden darse sorpresas inesperadas.
Números: 45, 9, 12.
Capricornio
Recupera la confianza en sí mismo y comprende su propósito de vida. Retoma proyectos pasados para corregirlos. Con esfuerzo y organización optimiza el tiempo y avanza en sus metas.
Números: 16, 1, 10.
Acuario
Su brillo personal se intensifica, atrayendo tanto amigos como envidias. Su vida toma una nueva dirección bajo la protección espiritual de fuerzas superiores.
Números: 44, 13, 26.
Piscis
Necesita control y calma frente a la ansiedad. Se recomienda pensar antes de actuar, moderar la impulsividad y priorizar la salud con un chequeo médico.
Números: 8, 49, 12.