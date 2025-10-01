Números de la suerte de Walter Mercado para este 1 de octubre: predicciones para los 12 signos a inicio de mes

Walter Mercado de convirtió en una figura muy reconocida en la astrología internacional, cautivando con sus designios para cada signo. Pese a que murió en 2019, el famoso dejó una huella que sigue presente en sus fans.

Para mantener vivo ese legado, su sobrina Betty B. Mercado asumió la tarea de compartir con el público las enseñanzas y anotaciones que él dejó en vida. El Nuevo Herald recoge esta información, dándole a conocer día a día.

Horóscopo y números de la suerte del famoso astrólogo puertorriqueño. | Foto: Getty Images / Montaje: Semana

De hecho, para este 1 de octubre se dio a conocer el horóscopo correspondiente a los 12 signos del zodiaco, acompañado de los números de la suerte que podrían servir como guía para quienes participan en juegos de azar como la lotería o los chances.

Aries

Momento para dejar atrás lo que no aporta y abrirse a nuevas oportunidades. La creatividad estará en su punto más alto, favoreciendo proyectos y deseos personales. La vida social se activa, pero se recomienda moderación y responsabilidad.

Números: 1, 10, 16.

Tauro

La familia y el hogar serán prioridad. Se avecina prosperidad y estabilidad laboral con reconocimiento profesional. La salud mejora, aunque debe cuidar su equilibrio emocional.

Números: 37, 28, 14.

Géminis

Puede haber presiones laborales, pero es momento de liberarse de lo que genera ataduras emocionales. La paz interior vale más que cualquier ganancia material.

Números: 14, 33, 24.

Cáncer

Se amplían oportunidades y responsabilidades. El éxito profesional llega con organización. En el amor, se recomienda abrir el corazón y disfrutar de la reciprocidad.

Números: 44, 16, 3.

Leo

Es tiempo de asumir que la vida actual es resultado de elecciones pasadas. Se aconseja hacer cambios necesarios, aceptar consejos y mostrar gratitud hacia quienes apoyan.

Números: 30, 7, 29.

Virgo

Dejan de lado frustraciones y limitaciones. Surgen estudios, proyectos y experiencias propias que fortalecen talentos y habilidades.

Números: 48, 6, 25.

Libra

Es necesario completar estudios y aprovechar los talentos creativos. Se pide establecer bases sólidas tanto en lo económico como en lo emocional.

Números: 19, 4, 21.

Escorpio

La atención se centra en salud y trabajo. Habrá diplomacia y paciencia para lograr objetivos y destacar en el entorno profesional, inspirando a otros.

Números: 32, 15, 50.

Sagitario

Se fortalece y logra manejar con diplomacia a personas difíciles. Avanza con independencia hacia su destino. El amor llega sin ataduras y en lo económico pueden darse sorpresas inesperadas.

Números: 45, 9, 12.

Capricornio

Recupera la confianza en sí mismo y comprende su propósito de vida. Retoma proyectos pasados para corregirlos. Con esfuerzo y organización optimiza el tiempo y avanza en sus metas.

Números: 16, 1, 10.

Acuario

Su brillo personal se intensifica, atrayendo tanto amigos como envidias. Su vida toma una nueva dirección bajo la protección espiritual de fuerzas superiores.

Números: 44, 13, 26.

Piscis

Necesita control y calma frente a la ansiedad. Se recomienda pensar antes de actuar, moderar la impulsividad y priorizar la salud con un chequeo médico.